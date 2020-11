Cantando 2020: Ángela Leiva y Brian Lanzelotta brillaron con un tema de Shakira Crédito: Prensa LaFlia

La noche del martes en el Cantando 2020,Ángela Leiva y Brian Lanzelotta debieron hacerse cargo del gran desafío que les tocó al azar: interpretar un tema de Shakira. "Es difícil, pero vamos para adelante y la vamos a romper", señaló el ex Gran Hermano en la previa.

Tras escucharlos cantar "Te aviso, te anuncio", el primero en dar su devolución fue Flavio Mendoza (7), reemplazante durante esta semana de Nacha Guevara. "¡Ángela, tenés una voz! Cantás lo que quieras. Brian la acompañaste, pero no estuviste a la par, eras como el coro. Me hubiera gustado que cantaras más con ella. Para mí, ella se lució mucho más. Me gusta que ella bailó":

Karina "La Princesita", dueña del voto secreto, coincidió: "Uno sabe que vocalmente van a rendir. Ángela bajó mucho la potencia de su voz para estar la par, y Brian hizo notas altas muy exigidas. Me faltó power y energía. Siempre están bien":

"Sentí al principio que Brian comenzó de manera extraña, acomodándose en la afinación. En el caso de Ángela, me pareció superbien. Es una excelente cantante que maneja todos los estilos. Me gustan mucho. Más allá de los detalles que vi en Brian, son una gran pareja", agregó Oscar Mediavilla (7).

Finalmente, Moria Casán (8) indicó: "Es muy difícil lo que han hecho y a mí me gustó. Coincido en que Brian entró medio dudoso, pero parecía que cantaban dos mujeres. Logró acercarse a ella. Eran dos minitas. Estuvo bien, tuvieron actitud".

