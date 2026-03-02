Gran Hermano: tras su sorpresiva salida de la casa, Divina Gloria rompió el silencio

“Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”, comunicó Santiago del Moro el pasado miércoles 25 de febrero en sus redes sociales. Horas después, durante la gala nocturna de Gran Hermano Generación Dorada, el conductor explicó cuál era el problema de salud que había preocupando a los profesionales. “A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios en una clínica cercana”, dijo.

El anuncio de Del Moro en sus redes sobre la internación de Divina Gloria en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro Captura Instagram (@santidelmoro)

A lo largo de dos días, la exchica Olmedo fue sometida a chequeos exhaustivos y, si bien el viernes por la tarde recibió el alta médica y se esperaba que regrese a la competencia, nada de eso sucedió, lo que alarmó aún más a los fanáticos del ciclo.

Un día después, la participante reapareció públicamente en la primera edición de La noche de los ex, ciclo conducido por Roberto Funes Ugarte, y dio explicaciones al respecto. “Hola a todos, estoy viva”, dijo con tono gracioso la actriz sentada junto a otros ex hermanitos.

Al hablar sobre los motivos que la llevaron a estar fuera de juego, Gloria bromeó: “Me pasó que me enamoré de Brad Pitt y lo fui a buscar. Me escapé dos minutos”. Sin embargo, segundos después habló con seriedad sobre la dolencia que la sacó de la casa más famosa del país. “Me pasó que fue un fuerte enamoramiento, muy intenso y sale la primera compañera (en referencia a Daniela de Lucía que abandonó por unos días el reality por la muerte de su padre). De repente, empiezo a sentir que estaba tensa en la nuca. Me toman la presión y cuando vemos que no baja, seguimos todos los procedimientos en una clínica de San Isidro”, relató.

Divina Gloria sólo estuvo por unas horas en la casa de Gran Hermano

“Con la producción, mi hijo León y los médicos decidimos bajar diez cambios”, advirtió Divina respecto a la razón por la cual no pudo volver a ingresar al reality. Sin embargo, la cantante no dejará de ser parte del programa: “Se decidió que esté afuera. O sea: ¡a la loca sáquenla!”, volvió a bromear respecto a esta decisión que tomaron en conjunto con el canal para que no esté expuesta al estrés o a los altibajos emocionales a los que acostumbra el ciclo.

“Sigo siendo de la familia de Gran Hermano”

A la salida del programa, Divina Gloria volvió a explicar lo sucedido ante las cámaras de Intrusos. “Fue un pico de alta presión porque yo soy de baja. Con los estudios ya realizados y un buen pronóstico sigo siendo de la familia de Gran Hermano, pero desde el lado de afuera. Hasta que Leni me lo permita”, en alusión a su hijo que la acompañaba en el vehículo. “Fue como demasiado rápido, mucha intensidad, mucho amor. Yo salí diciendo: ‘Ahora vuelvo’, como que iba a comprar un pucho a la esquina o leche. Y bueno, pasó esto”, reveló dando a entender que fue una sorpresa tanto para ella como para sus compañeros.

“¿Tenías ganas de seguir?”, le preguntó Alejandro Guatti. “Sí, me quedé con demasiado adentro. Sigo siendo parte de la familia, no estoy desheredada”, lanzó entre risas. Antes de retirarse de los estudios de Martínez, la comediante habló sobre los primeros conflictos dentro de la casa e hizo especial referencia a quienes están contra Andrea del Boca. “No hace falta ya estar en contra de nadie, ni nos conocemos. Soy antipelea, nunca escucharon nada mío con compañeros porque soy muy acuario: peace and love; es lo que les deseo. Gracias por estar cerquita”, remató no queriendo meterse en la polémica que ya se vislumbra entre la protagonista de Celeste siempre Celeste y Yanina Zilly.