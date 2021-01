Cantando 2020: Brian Lanzelotta le puso la "piel de faisán" a Moria Casán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 00:42

Este jueves Cantando 2020 estrenó una nueva modalidad: todos los participantes cantarán dos temas y el puntaje obtenido en las dos presentaciones se sumará para determinar quiénes pasarán a la siguiente instancia. Otra vez, los encargados de romper el hielo fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta que, con un atuendo que emulaba a los hippies de los años sesenta, interpretaron un clásico del rock nacional: "Seminare", de Serú Girán.

Tras escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "La canción es hermosa. Es un momento del rock extraordinario. Empezaron bien, pero... ¿Para qué se subieron ahí, para estar cuatro compases y volver a bajar? Fue una distracción para ustedes y para nosotros, porque no está justificado. Enfóquense en la esencia de la canción y no en moverse porque sí. Debilitó el sentimiento. Lo siento, porque ustedes saben cómo me gusta lo que hacen".

"Es una canción fácil de cantar, pero difícil de que guste. Y a mí me gustó. Quiero destacar a Brian, porque a veces le marco que tiene notas caladitas, y hoy no las hubo. Hoy estuvieron los dos a la par. A mí me gustó", sumó Karina "La Princesita" (10).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto, expresó: "Ustedes son parte del arte fresco del concurso. Esta canción es súper emotiva, porque la canta David Lebón, que es un campeón, y lo acompañaban otros tres campeones. La cantaron bien".

"Me están sCantando 2020: a un paso de la semifinal, una nueva pareja quedó fuera de concursoorprendiendo cada día. Sobre todo Brian, con su capacidad vocal y por cómo se adapta a los distintos estilos. Está sexy. Su garganta se puso sexy. Está muy equiparado con ella. Son muy astutos: administraron todo muy bien. Serú es un placer. Ser amiga de Charly es otro placer. A mí me fascinó. Tuvo erección capilar y piel casi de faisán. Felicitaciones", cerró Moria Casán (10).

Conforme a los criterios de Más información