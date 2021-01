Lissa Vera, una de las figuras de la noche Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 02:20

El miércoles es el día en el que comienzan las semifinales del Cantando 2020, por ese motivo, durante la última gala se presentaron las cinco parejas que seguían en carrera. Ángel de Brito y Laurita Fernández fueron los encargados de darles la bienvenida a cada una de ellas, y de ese modo entraron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Lissa Vera y Tyago Griffo, Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedí, Dan Breitman y Flor Anca, y Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz. Todos ellos volvieron a cantar, y cada uno de los jurados les hizo una devolución.

Lissa y Tyago fueron los encargados de romper el hielo de la noche, interpretando "Hoy tengo ganas de ti". Ambos reconocieron estar muy nerviosos, y el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" comentó que el alta a su madre es inminente, por lo que quizá podría llegar a presentarse en las semifinales. Luego de la canción, Nacha Guevara fue la encargada de hacerles la devolución, y expresó: "Tyago, te dije que te soltaste de la mano de mamá y eso es bueno, es crecimiento para la mamá y es crecimiento para el hijo, y estoy feliz de haber visto toda tu evolución. Y ustedes han constituido una pareja como si hubieran estado mucho tiempo, es algo mágico". Por su parte, Lissa confesó estar muy emocionada por la oportunidad que le supuso reemplazar a Gladys, y Tyago concluyó que solo tenía "palabras de agradecimiento".

Luego llegó el turno de Ángela y Brian, que cantaron "Nunca voy a olvidarte". Después de esa pieza, Ángela y Karina "La Princesita" Tejeda limaron asperezas, y "La Princesita le dijo: "Más allá de lo que pasó, podemos estar unidas como cantantes, y como mujeres". También felicitó a Brian por su notable evolución, ante la conmovida mirada del cantante.

Al momento de tomar la palabra, Cachete también se mostró muy movilizado, y reconoció: "Hoy nos temblaron las patitas, pero son momentos muy importantes y nos agarra ansiedad y nervios. Nosotros veníamos por dos tres temas, y estamos acá entre todos estos megatalentosos. Yo hago lo que puedo, y gracias a la gente seguimos acá. Hice cinco duelos telefónicos, y sentencias creo que todas". Luego del número musical, Oscar Mediavilla lo felicitó, y luego destacó que solo por llegar hasta esa instancia, todos los participantes "eran ganadores".

En cuatro lugar, Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari presentaron "Me dediqué a perderte". Ambos también estaban muy nerviosos y emocionados, y Moria Casán les hizo una sentida devolución: "Los finales son como los comienzos. Yo estoy muy emocionada, esto fue maravilloso, era un show pequeño y de golpe tenemos un show tipo Las Vegas". Dicho eso, "la one" los felicitó y saludó a la producción del Cantando por todo su trabajo.

Los encargados de cerrar la pista fueron Dan y Flor, y él reconoció: "Estamos muy contentos, muy agradecidos. No pensé que iba a llegar a esta instancia, me tenía poca confianza, poca fe. Pero hemos aprendido mucho y disfruté mucho estar acá. Y eso me es muy valioso como artista y como ser humano".

Luego de interpretar "Sin tu amor", Nacha les dijo: "Estoy muy orgullosa por el nivel que tiene esta pre-final. El nivel es el que debe ser. Yo en los Bailando he sido jurado, y no he sentido esto. El Bailando tiene otra magia, pero aquí es con el corazón, y se nota mucho. Y vos Dan fuiste sacándote cáscaras como una cebolla, y todavía te quedan muchas más, como a todos. Pero pudiste hacer un progreso muy grande, y perdiste muchos miedos. Esta pista es una escuela, y todos han sido unos alumnos estupendos".

Los semifinalistas

Cuando terminaron las cinco presentaciones, el jurado comenzó a debatir cuáles serían las tres parejas salvadas. En primera instancia, Nacha anunció que Ángela y Brian iban a la semifinal, y a ellos les siguieron Rodrigo y Rocío, y Tyago junto a Lissa. De ese modo, en el voto telefónico Dan perdió contra Cachete.

Con los cuatro semifinalistas definidos, Ángel y Laurita confirmaron que el miércoles se enfrentarán Cachete e Inbal contra Tyago y Lissa (o "La Bomba", en caso de recibir el alta), y el jueves Ángela y Brian contra Rodrigo y Rocío.

Conforme a los criterios de Más información