Cantando 2020: ¿Cachete Sierra quiso invitar a salir a Laurita Fernandez?

1 de septiembre de 2020 • 00:54

Comenzó una nueva semana en el Cantando 2020, y la noche del lunes marcó el final del ritmo del rock nacional. El encargado de abrir la noche fue Agustín "Cachete" Sierra, que llegó dispuesto a dejarlo todo en la pista acompañado de Inbal Comedí. Al momento de entrar a la pista, el actor (e influencer) aseguró: "Estoy contento de haber zafado de la sentencia, estuvimos cerca, así que estuvimos ensayando".

Más adelante, Ángel de Brito le preguntó a Cachete si era cierto que no perdía las esperanzas de poder invitar a salir a Laurita Fernández, y él respondió: "Yo dije que es una mujer hermosa, que ahora entendemos que está en una relación, tratando de reconstruirla, y ahora no es el momento, pero uno no pierde las esperanzas y siempre hay que estar positivo. En el banco de espera y en su momento, para ser respetuoso".

Laura le preguntó entonces cómo era como seductor, y Cachete dijo: "Me gusta salir a pasear, a charlar. Escuché que no le gusta la cerveza, podemos tomar mate". Y ella con mucha elegancia dijo: "Ya tengo quién me cebe mate", y de ese modo terminó el ida y vuelta entre ambos. Y dicho eso, se entregaron a la interpretación de "Auto rojo".

En la devolución, Nacha Guevara confesó que no entendió nada: "Ustedes no se llevan ni a palos chicos, es una cosa tan poco armónica el timbre de él con el de ella, porque eso ya es parte de lo que cada uno es. Las voces no acoplan, son timbres muy diferentes. Lo siento, chicos, perdón pero no me gustó" (5). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda dijo: "No me pareció como para decir "qué feo", pero tampoco "qué hermoso". No me convenció, pero tampoco me pareció muy feo" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla anunció que iba a ser breve: "Es muy difícil que congenien dos registros tan disímiles. De todas maneras no fue algo mal, pero tampoco fue como para que uno tenga pretensiones de ganar un concurso de canto" (5). Por último, Moria Casán dijo que le parece un placer ver esa pareja por su calidad de personas, y exclamó: "La pareja me encanta, pero no me gustó" (voto secreto).