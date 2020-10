Cantando 2020: con un coro de lujo, Laura Novoa homenajeó a Charly García Crédito: Prensa LaFlia

En la primera ronda de homenajes de Cantando 2020, Laura Novoa y Patricio Arellano decidieron rendirle tributo a Charly García. "Es un gran artista y es hermoso poder homenajearlo. Es un genio", fundamentó la actriz.

Luego de brindar una versión de "Inconsciente colectivo", acompañada por el trío Woman Music en coros, la pareja escuchó las devoluciones del jurado. La primera en tomar la palabra fue Nacha Guevara (7). "Charly es un genio y lo mejor que le ha pasado a la música popular en los últimos 30 años", comenzó expresando la intérprete de "Mi ciudad".

Y continuó. "Lindas las imágenes y las chicas son geniales. Laura, tenemos problemas con la afinación y algunas fallas rítmicas al principio. A Patricio, no le digo nada, porque ya le hemos dicho todo. Trabajen más con Laura la confianza. Cuando uno tiene confianza, las notas salen mejor. El momento fue bueno".

"Me encantaron las chicas y a Patricio siempre es un placer escucharlo. Laura no me gustó, pero no puedo dejar de marcar el progreso: su voz tiene más cuerpo. Le resulta más fácil hacer voces, que es más difícil, que cuando canta sola. No me gustó, pero no me pareció tan feo", sumó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto.

"Fue un buen momento. Las chicas marcan la diferencia y Patricio canta bien. Hay que trabajar duro con el tempo de Laura. Tenías un soporte atrás muy importante, y yo no te escuché tan feo como otras veces. No escuché las desafinaciones groseras que escuché en otros tiempos, pero hubo problemas de tempo. La voz está más firme que antes, pero necesitamos ir definiendo porque va a terminar el concurso", agregó Oscar Mediavilla (5).

"Adoro a esta pareja. Me encanta. Bienvenidas las chicas, fabulosas. A Laura le falta entrenar más el oído que la garganta e interpretar más. Falta interpretación y sos una gran actriz. Me pareció bastante aceptable. Me gustan las ganas que tienen de seguir adelante", cerró Moria Casán (7).

