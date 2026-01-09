MasterChef Celebrity: cómo fue el tenso encuentro entre Yanina Latorre y Maru Botana

La producción de MasterChef Celebrity sigue sacando provecho de la incorporación de Yanina Latorre como la segunda suplente de Maxi López. Este jueves, ante la ausencia de Damián Betular, precipitaron el primer cara a cara mediático con una de las tantas enemigas de la chimentera: Maru Botana, que una vez más reemplazó al maestro repostero como miembro del jurado.

“Hoy vine más nerviosa. No sé por qué, anoche me agarró un ataque y dije ‘no voy, no voy, no voy’”, confesó la conductora de SQP, apenas comenzado el programa. La esposa de Diego Latorre debutó esta semana como reemplazante de López, que viajó a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en el parto del segundo hijo de ambos, Lando.

Y si bien en su primera jornada consiguió alzarse con el delantal blanco, esta vez no contaba con la presencia de Betular -a quien ella misma catalogó como su “jurado favorito”-, sino con Botana, con quien mantuvo primero una pelea de adolescentes y luego un interminable ida y vuelta mediático que lleva al menos una década.

Todo comenzó cuando eran compañeras de la facultad, pero según contó la expanelista de LAM en más de una oportunidad, la incipiente amistad terminó pronto. “Me tenía envidia y me hizo varias malas jugadas”, aseguró Latorre sobre la génesis del conflicto.

Después de años de que se diera a conocer esta enemistad, Maru enfrentó los rumores y aseguró que todos los relatos de Yanina eran “absolutamente falsos”. “Nunca tuve problemas con Yanina. Todo es un invento”, comentó en una reciente entrevista. “No se puede creer todo el show que arma, es insólito”, sumó más adelante. Asimismo, contó que decidió rechazar la oportunidad de volver a tener su propio programa a causa de supuestas amenazas por parte de Latorre: “Los chicos me decían en casa: ‘¿Vale la pena que hagas un programa para estar todo el día sufriendo con lo que dice Yanina?’”.

En ese momento, ante estas declaraciones, la esposa de Diego Latorre publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram. “La mitómana de Maru Botana sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas. Dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”, escribió en sus redes sociales. “Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿[Sergio] Lapegüe miente? ¿Coco [Carreño] miente?”, añadió, reflotando viejos reclamos de colegas en contra de la cocinera.

Para avivar aún más la llama del enfrentamiento, continuó: “Asumilo, Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no soportás. Poner cara de pel..., vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente”. Luego, volvió a reafirmar que todas las historias que contó anteriormente sobre Botana son ciertas. “No mentí en nada. Maru Botana cuando éramos jóvenes me cag... la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le lavó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y de facultad la odian”, sentenció.

En este contexto, el “encuentro” entre ambas en el programa más visto de la televisión argentina generó una gran expectativa. Quizás por eso, a diferencia del día de su debut, Latorre sintió cierto temor: esta vez iba a ser juzgada por su enemiga, que es justamente experta en cuestiones culinarias, una materia que, a juzgar por su desempeño hasta ahora en el programa, no es uno de los terrenos que ella maneja con más soltura.

Pero ese no es el único frente abierto que tiene la concursante suplente en el ciclo de Telefe. Desde un primer momento, algunos de sus compañeros se mostraron algo molestos por su incorporación; Claudio “Turco” Husaín es uno de ellos. Y en el programa de este jueves, apenas entraron al estudio, el exfutbolista vivió una situación de tensión junto a Latorre, cuando ella pretendía que le cediera su estación para quedar más adelante y él se negó.

Inmediatamente después, Wanda Nara les preguntó a todos si sentían miedo de tener que realizar una preparación dulce, teniendo a Botana como miembro del jurado. Y mientras Evangelina Anderson negaba rotundamente con la cabeza, Latorre disparó: “A mí me da miedo. Con Maru, sí”. Y mirando a la especialista en pastelería, reclamó: “Espero que seas objetiva”. La respuesta de Botana fue simple y contundente. Sin dejar de sonreír, expresó: “Obvio. Siempre”.

A partir de ese momento, Donato de Santis, Germán Martitegui y Maru develaron cuál sería el desafío de la noche. Cada uno de los participantes debía realizar una preparación con un sabor distinto: picante, ácido, dulce, salado, umami y ahumado.

Pero, como ocurrió en el programa del martes, que marcó el debut de Latorre, los aspectos culinarios quedaron fuera de foco y el formato mutó hacia una especie de programa de chimentos. “Te hiciste mucho el canchero afuera”, disparó Latorre, refiriéndose al exfutbolista. Y Husaín, respondió: “Mirá que conozco a un ex tuyo”.

Si bien en un primer momento Latorre contestó “ya lo sé”, luego hizo lo posible por negar la historia. “Es mentira. ¿Y el ex mío que conocés dijiste que era jugador, también?“, inquirió la exangelita, que en uno de los tapes grabados que suele intercalar la producción, explicó: ”El único jugador con el que salí en mi vida es con el que me casé“.

“No lo voy a quemar porque cuando vos salís de acá sos un mono con escopeta”, dio por terminado el tema el exfutbolista. Luego, en diálogo con la conductora reveló: “Su ex es amigo mío. No es muy conocido, pero yo le quise preguntar si ella le había ‘saltado el tapial’ a Zulema con Diego [dando a entender que la contadora se habría comenzado su relación con el exdelantero de Boca Juniors mientras él estaba de novio con Zulemita Menem]. Y me dijo que no, pero yo lo quiero confirmar. Si yo trabajara en un programa, sería muy caro, porque tengo mucha data. Ella era la reina de la noche”.

Latorre, que estaba escuchando la conversación, aseguró: “Me está confundiendo con Maite, mi hermana. Yo no tenía tanta noche como vos, querido”.

Anderson, que también tuvo problemas recientemente con Latorre, aprovechó para tomar partido. Cuando Botana pasó por su estación, exclamó con picardía: “¡Qué lindo color que trajiste hoy!“. La maestra pastelera llevaba una musculosa roja, el color que comúnmente se dice que auyenta la envidia. Y entre risas le mostró su muñeca: ”Yo también traje una cintita. Mirá“.

Justamente, en el programa del miércoles, Marixa Balli, otra de las participantes enemistadas con la ex ladera de Ángel De Brito, preparó una pasta en forma de serpiente, claramente en honor a su excompañera de panel, aprovechando que la consigna era que debía realizar una preparación que simbolizara la envidia.

En otro tramo del programa, aprovechando que su consigna era preparar algo picante, Anderson le preguntó a Latorre con un pimiento verde y otro rojo en su mano, cuál prefería. Cuando la expanelista le respondió que verde, le arrojó el pimiento mientras le decía: “Bueno, tomá, así que ponés más picante, porque estás muy calladita”.

La Reini, si bien fue una de las que se mostró más “divertida” con la incorporación de Latorre, también tuvo su momento de tensión con la concursante suplente. Luego de que Latorre asegurara que tiene mucha data sobre futbolistas, pero que no la da porque le “caen bien”, la influencer cuestionó que los “cuidara” y se preguntó si no estaba “ensobrada”. “Yo sé que te querés colgar de mí para salir en dos portales”, vociferó la contadora. Y Wanda le remarcó: “Pero La Reini es la más viral de este programa”.

“Pero no por algo bueno”, aseguró la madre de Lola Latorre. Y La Reini indicó: “¿Quién es viral por algo bueno? Yo no, pero vos tampoco. Y Wanda menos“.

Minutos después, intentando congraciarse con la joven influencer, Latorre le dijo a Wanda: “Lo que banco de La Reini es que cuando sube una historia y se manda cagadas en redes no las borra, vos sí”. Pero la respuesta de la conductora fue contundente: “Pero si a mí una historia me la ven 6 millones de personas. Cuando veo que ya la mayoría de la población está enterada, la borro”.

Todavía faltaba el momento más tenso: el cara a cara entre la jurado invitada y la participante suplente. Latorre debía presentar una preparación ahumada, y se decidió por una bondiola envuelta en panceta, con papas fritas, hongos y morrones, casi exactamente el mismo plato que Husaín.

Lo primero que notó Martitegui fue la ausencia absoluta de salsa. “Era uno de los sabores más difíciles. Fue un gran error no ponerle salsa”, sintetizó el chef, y le dio la palabra a Donato, que coincidió con su apreciación.

“¿Le pusiste nombre al plato?”, quiso saber Botana, antes de comenzar su devolución. “Sí: ‘hoy soy puro humo’”, le respondió su excompañera de facultad. “El plato está bien ahumado. Yo lo hubiera acompañado con un puré de papas y salsa. Me gustó. ¿Se copiaron con el Turco?“, preguntó luego.

Mientras el exfutbolista, desde su estación, asentía con su cabeza, la esposa de Latorre respondió que no. Y sin su sonrisa característica, Botana finalizó: “Está ahumado. Cumpliste”.

Finalmente, después de probar todos los platos, el jurado anunció quiénes eran los merecedores de las medallas: Anderson se quedó con la de oro y Susana Roccasalvo con la de plata. Husaín corrió la peor suerte, debido a su desempeño se alzó con un delantal negro y pasó directamente a la noche de eliminación.