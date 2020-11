Cantando 2020: el desesperado pedido de Flavio Mendoza para Alberto Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 01:43

Entre súper duelos, enojos, divismos, injusticias y otras yerbas, el Cantando 2020 se puso serio por un rato. Fue poco después de comenzar, cuando tuvo la palabra Flavio Mendoza (jurado invitado por este ritmo), y antes de puntuar a las parejas pidió un momento para hablar de la crisis que afecta al sector.

Te voy a pedir, Ángel, un segundito -arrancó el coreógrafo cuando De Brito le pidió su devolución-, porque hoy se anunció que no se van a abrir los teatros. Y tengo que hablar por todos los artistas, no solamente por los del teatro, sino también por los de circo, por los callejeros, por las escuelas, mucha gente que la estamos pasando mal. Y me incluyo porque ya todos saben que tuve que vender cosas, pero hay mucha gente que no tiene para comer".

Mendoza se refería al discurso que dio por la tarde el presidente Alberto Fernández, en el que quedó claro que las salas teatrales todavía no cuentan con autorización para reanudar sus tareas. "Hicimos todos los protocolos habidos y por haber (en referencia a la remodelación del Teatro Broadway que llevó adelante durante la pandemia-, nos pidieron hasta aire ahora, ventilación, se hizo todo lo que se tenía que hacer para poder abrir. Nosotros transformamos un teatro de Argentina, algo que no se hizo ni en Europa ni en ningún lado, y nos dijeron que no. Aunque nos dejen trabajar en el verano, las clases empiezan en febrero, además si viene una segunda ola nos van a meter a todos adentro de nuevo. Entonces, ¿cuándo nos dan el tiempo para que nos recuperemos? Señores, hagan algo. No me regalen nada, pero déjenme trabajar. Le pido al señor Presidente que revea la medida, porque los artistas estamos en una situación dramática".

En su desesperado pedido, Flavio señaló una contradicción en los que muchos ponen el acento, ¿por qué un estudio de televisión sí y un teatro no?: "Está todo abierto, Ángel. Esto tiene un techo, y con protocolo estamos trabajando. ¿Cómo no vamos a poder trabajar con un aforo de un 30 por ciento en un teatro, en un circo o en un parque? No solamente somos los que estamos arriba del escenario, hay boleteros, maquinistas, acomodadores, son muchas miles de familias. Y los comercios que están alrededor también, porque la gente va al teatro y después se va a comer una pizza".

Como respuesta a la medida gubernamental, el bailarín llamó a una concentración el lunes: "Nos vamos a juntar todos en la calle Corrientes, y comprometo a todos. Porque no tenemos que pensar en los que podemos pagar un plato de comida, sino en los que no lo pueden pagar". Acción y pedido que fue acompañado por Nacha Guevara: "Apoyo completamente lo que dice Flavio. El teatro no es solo la necesidad económica de la comunidad teatral, el teatro cumple una función humana, señores de los gobiernos, por eso ha sobrevivido miles de años a todo, a las guerras, al cine y a la televisión. Además es sanador, y la sociedad necesita sanar. Por favor, hagan su mejor esfuerzo".