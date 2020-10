Cantando 2020: los fans de Agustín "Cachete" Sierra, entre la emoción y el odio

El reencuentro de dos Casi ángeles que quedó en promesas. Crédito: Instagram

El ritmo en trío del Cantando 2020, que incluye un invitado famoso, promete un juego interesante. Sea por talento o por historia, varios de los tercetos anunciados generaron una importante expectativa. Y, de entre todos ellos, sobresale el que marca el reencuentro de Agustín "Cachete" Sierra con Rocío Igarzábal, luego de sus años de éxito adolescente con Casi ángeles.

Por eso, su anuncio en el cierre del programa del jueves generó una verdadera revolución entre el nutrido grupo de fans del programa, que deambula en redes sociales. Desde bien temprano, los distintos clubs de fans habían iniciado una cuenta regresiva hacia el esperado momento. Algo que se intensificó con la aparición de los protagonistas en la pista.

Pero había más, porque antes de cantar los esperaba una sorpresa: el saludo en pantalla gigante de algunos de sus compañeros de entonces, hoy figuras consagradas. Peter Lanzani, Emilia Attías, Cande Vetrano, Gastón Dalmau y Nico "Tacho" Riera les desearon suerte y los fans explotaron de emoción: "Qué nostalgia volver a verlos. Ese cosquilleo en el estómago cuando entraron y de fondo la canción de Casi Ángeles fue único. Se me vinieron mil recuerdos a la cabeza! ¡Gracias por esto, no se supera nunca!", "Lo hermosos que estaban, los vi y casi me muero, los amo un montón".

Sin embargo, por la hora y con dos tandas publicitarias acumuladas, pisando la medianoche quedó claro que el equipo no cantaría. En ese momento, el amor se transformó en odio contra los responsables del programa: "Me duele el corazón, si muero es la culpa del Cantando", "Lo hacen a propósito. Más hablan en las redes peor lo hacen, y mañana van a robar otra vez con lo mismo. Son capaces de poner a La Bomba tucumana antes que a ellos", "DOS HORAS SENTADA FRENTE AL TELE ESPERANDO QUE CANTEN CACHETE Y ROCHI, Y LO PASARON PARA OTRO DIA. Alguien les dice que NO DA que nos ilusionen?".

El enojo de los fans fue tal que hasta la propia Rocío salió a tuitear para cargar los ánimos: "Bueno.. Estoy volviendo a casa con todas las ganas de cantar... gracias por el aguante. Sus mensajes. Gracias al elenco hermoso de #CasiAngeles. Gracias a este equipo tan unido. Nos vemos en estos días!!!! Que no decaiga!!!".

Sin fecha confirmada de vuelta (aunque en la nueva grilla se ubicarían el lunes), habrá que ver si puede más el fanatismo y todos los que se fueron a dormir furiosos sintonizan el regreso de Cachete y Rochi; o, por el contrario, se sintieron tan heridos en su amor propio que en la próxima gala van a estar mirando una serie, o el reality de la competencia.