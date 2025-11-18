MasterChef Celebrity: Wanda Nara dijo que Cachete Sierra estaba “hot” y puso a Sofi Martínez en una acalorada situación

A las 22.15 de la noche comenzó una nueva emisión de MasterChef Celebrity. “Hoy es noche de beneficios, y los participantes van a pelear por las medallas”, adelantó Wanda Nara, previo a presentar a los miembros del jurado. Dicho eso, luego entraron al estudio los jugadores de la velada, y ellos eran Andy Chango, Sofía Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín “Cachete Sierra”, Sofi “La Reini” Gonet, el “Chino” Leunis, Momi Giardina y el “Turco” Husaín.

A medida que los famosos se iban ubicando en sus respectivas estaciones, Wanda no puedo evitar destacar que Cachete estaba utilizando una musculosa negra, y le dijo: “¿Por qué viniste tan hot hoy? ¡Aparte La Reini se va a cortar un dedo!”. El actor se mostró muy divertido con esa situación y la conductora agregó: “Mirá Sofi cómo lo mira, ¡hiciste la carita del sticker!” (¿en referencia al emoticón que babea?). Atenta a prestarse al juego, la periodista retrucó: “¡Mucha piel para cocinar!”.

Al momento de explicar la consigna, Wanda apuntó: “Lo que les quiero recordar esta noche es que los dos mejores platos se llevarán las medallas dorada y plateada, y el plato que no logre convencer al jurado tendrá el delantal negro, que lo llevará a la gala de eliminación”. En ese instante, Damián Betular dijo: “Hoy van a cocinar de manera individual”, y Germán Martitegui agregó: “Esta noche van a tener 60 minutos para presentar un plato, que será una receta de Donato”. Y dicho eso, los miembros del jurado fueron al mercado a buscar ingredientes, mientras que Coty, Miguel Ángel y el Turco, ocuparon sus lugares unos minutos, y entre risas afirmaron que todos los jugadores “iban a subir al balcón”.

Cuando explicó la receta, Donato de Santis expresó: “El plato de la noche que van a tener que preparar, es el ”Saltimbocca a la romana". Esto en la Argentina es un apanado semi líquido, a la romana, al que le agregué unos alcauciles que quisiera que preparen como corresponde”. Y luego de eso, el chef procedió a darles las indicaciones para elaborar el plato. Al momento de comenzar la etapa de elaboración, y como era de esperar, la mayor dificultad que se les presentó a los participantes fue pelar el alcaucil, según las meticulosas instrucciones brindadas por Donato.

La devolución

Miguel Ángel Rodríguez fue el primero en acercar su elaboración, y Donato aseguró: “Pasa el examen, el Saltimbocca es parte sí y parte no”. Sofi Martínez estaba tranquila con su elaboración, y Betular dijo: “Me encanta la cocción. Todo está muy bien en este plato, no hay peros”. El Chino Leunis hizo un Saltimbocca “al Tatami”, pero Martitegui lo criticó por cortar la carne de manera cuadrada, una opinión que el participante se tomó a mal. Y luego de comer, Germán concluyó: “Tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”.

“Sé que está perfecto”, auguró Andy Chango sobre su plato, al momento de presentarlo, y sobre el que Donato dijo: “Los alcauciles no están bien limpiados, pero hay un buen gusto, la carne está bien cocida”. Momi Giardina no tuvo suerte en su devolución, y Betular consideró: “Es un plato con problemas”. Cuando fue llamada al frente, La Reini llevó su preparación no sin antes quejarse porque Betular le dijo que tenía el look de una “futura mamá”, una observación que la influencer rechazó. Con respecto a su plato, Donato lo rebautizo “Sal in boca”, por lo salado del sabor.

El Turco Husaín fue de los pocos en recibir algunos elogios a partir de su Saltimbocca, aunque tampoco terminó de convencer al jurado. Pero el entusiasmo del jurado cambió cuando llego Cachete, con una elaboración sobre la que Donato expresó: “Está muy bien de punto, está muy sabroso”.

Al momento de destacar a lo mejor de la noche, la medalla dorada quedó en manos de Sofi Martínez, mientras que la plateada fue para Cachete. En la vereda opuesta, el delantal negro terminó siendo portado por La Reini.