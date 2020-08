Cantando 2020: la fuerte advertencia de Esmeralda Mitre a Angel De Brito Crédito: Prensa LaFlia

Cantando su tema, "Niña rica", Esmeralda Mitre hizo su entrada en el escenario de Cantando 2020 en la noche de jueves. "Es una crítica a las niñas ricas que no trabajan y no aprovechan todo lo que les vino de arriba. No me caen nada bien", explicó, sobre el tema de su autoría.

Tras revelar que, luego del cruce que protagonizaron la semana anterior pudo recomponer las cosas con Karina La Princesita, la actriz sorprendió al conductor Angel De Brito con una advertencia: "Está todo bien. Ella fue muy amable. Nos conocemos y hablamos bien. Lo que sí quiero decirte, Angel, es que a mí no me calló ni el jefe de Gobierno, ni Mirtha Legrand, y vos lo hiciste. A mí no me cortes el micrófono. Si lo volvés a hacer, me voy, porque ni Marcelo Tinelli tiene ese derecho", disparó.

"Fue muy largo, Esmeralda", justificó él, refiriéndose a las interrupciones de Mitre a la devolución de Karina. Y ella reafirmó: "Si lo hacés de nuevo, no renuncio, pero me voy. Y si lo volvés a hacer, no vuelvo".

"¿Lo tomo como una amenaza?", preguntó él. "No, como un aviso", respondió ella. "Yo te aviso que si quiero cortarte el micrófono, lo voy a hacer", cerró él. Entonces, sí, junto a su compañero Nell Valenti brindó una versión de "La pollera amarilla", el hit de Gladys "La Bomba Tucumana". Tras la performance, De Brito le señaló que en un momento la actriz se había quedado muda. "¿Te cortaron el micrófono", preguntó, irónico. La participante, entonces, dijo que era una marcación de su coach, pero no logró convencer al jurado.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto. "Es importante decir 'me equivoqué'. Se notó. Vos tenés tantas ganas de trascender y de encontrar tu lugar; hay casi una desesperación por eso. Eso te juega en contra. Si te relajaras y te importara menos la opinión ajena te ayudaría a ser más libre. Los momentos mínimos en los que soltás eso, aparece algo interesante. La pareja no funcionó. Ella tuvo mucho protagonismo y hay que compartir más. No te achiques, Nell, ella es muy avasalladora. Desafiala. Desgraciadamente, no sucedió, pero valoro mucho la búsqueda de Esmeralda. Te deseo que encuentres lo que estás buscando", apuntó.

Y Esmeralda, respondió: "Yo ya encontré muchas cosas, porque empecé a los 21 años. Siempre voy a seguir buscando y creciendo porque me dedico a esto y es lo que amo. Todos los artistas tenemos un narcisismo, pero eso no quiere decir que necesito la aprobación de la gente, sino no diría las cosas que digo. Yo aprobé muchas cosas y seguiré aprendiendo, pero no tengo la necesidad de que me aprueben".

"Entonces, tenés la necesidad de que te desaprueben, que es más o menos lo mismo", cerró la cantante. Karina (3), a su vez, indicó: "Me saco la culpa de lado, porque si no necesitás la aprobación, si no nos gustó, podemos decirlo. No me gustó para nada. No terminaba las frases porque al bailar se agitaba. Si el coach sacó esa parte, muy mal por él. Voy a subir un punto por Nell y por el espíritu".

"A vos te gusta Nell, ¿no?", chicaneó Mitre, pero la jurado no se amedrentó: "Ahí está la novia, y ella me gusta también, me gustan los dos". A pedido de Laurita Fernández, entonces, Nell y Melina de Piano, entonaron un fragmento de "Vivo por ella" que fue interrumpida por la participante.

"Supongo que Esmeralda se habrá sentido incómoda al sentirse desplazada porque el centro son ellos dos", expresó Cibrián (6). "El centro soy yo", replicó ella. "El centro son los dos", expresó el jurado y siguió con su devolución: "Él parece Tarzán y ella parece que tiene una pollera comida por los monos. No me gustó el vestuario ni lo que hicieron. Me sentí despistado. Me pareció que hubo mucho fulgor".

"Qué maravilla todo esto. Han obedecido a una ley teatral: Moliere murió en el escenario vestido de amarillo. Ustedes no murieron, pero...", cerró Moria Casán y, agachándose debajo del escenario, los calificó con un 1. Con 8 puntos, la pareja consiguió la calificación más baja en lo que va de la ronda de cumbia.

Cuando Laurita volvió a convocar a la pista a Melina, Esmeralda se retiró del estudio. Luego volvió y aclaró: "Es un chiste". Cuando las dos cantaron juntas "Mentiroso", de Karina, Nacha Guevara abandonó su lugar, diciendo: "Esto es un manicomio".

Después, mientras todos seguían en el piso, la intérprete de "Los patitos feos" se tapó con una frazada y les hizo a todos un inequívoco gesto impúdico, pero después, cuando comenzó a sonar de nuevo "La pollera amarilla" se destapó y comenzó a bailar junto a sus compañeros, tal como sucedió en la gala del miércoles.