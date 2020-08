Cantando 2020: en una noche plagada de discusiones, otra pareja abandonó el ciclo Crédito: Prensa LaFlia

La segunda ronda del Cantando 2020 llegó a su fin. Luego de que se dieran a conocer las calificaciones secretas de Pepito Cibrián, los conductores Laurita Fernández y Ángel De Brito anunciaron cuáles eran las cuatro parejas que, debido a haber obtenido las puntuaciones más bajas, debían batirse a duelo para evitar la eliminación.

"Me sentí desmotivada por la devolución de Karina. Como que nos sentimos atacados por la elección del tema, o sea, lo pusimos en la lista, pero no tenemos las condiciones quizá, pero nos arriesgamos y me parece valorable", se despachó Lola Latorre. "Yo no bajé puntos por la elección del tema. Soy una persona sincera en un mundo lleno de caretas, deberían valorar la sinceridad", respondió la cantante a la mediática heredera de Yanina Latorre. "Entiendo que estoy pagando un piso, soy valiente por haber aceptado y estoy poniendo lo mejor de mi parte", cerró.

A la polémica se sumó Esmeralda Mitre, otra de las participantes que estaba en la zona de riesgo. "Me parece que hay como un tono un poquito... El otro día yo pequé de amable porque no tenía ganas. Cuando me dijo ¿'vos sos actriz?'. Ella es más chica que yo y hay diferentes generaciones. Quiero destacar que Pepe me hizo bolsa y he estado en su casa toda la vida, Moria (Casán) es mi madre putativa y con Nacha hemos tenido una historia teatral. A Moria la veo muy amable y con un crecimiento humano gigante, cómo se emociona, destacó". Sin embargo, sus palabras despertaron la incomodidad de la exvedette: "Tenés que sacarte tu necesidad de aceptación".

"Karina me conoce mucho porque José María Muscari nos hizo una nota a las dos. Me acuerdo que ella dijo al final: 'Vine con prejuicio y me voy con una lección'. Si vos decís que no me conocés, tenés que googlear quién soy. Es una falta de respeto. Yo no consumo su música, pero pregunté qué canta. Es una falta de respeto no solo hacia mí, sino hacia Moria, Cibrián y Nacha (Guevara)", siguió Mitre.

"Quiero pedir públicamente perdón a todos, al jurado, si los ofendí. El otro día dije 'perdón por mi ignorancia' y ahí debió haber quedado. Si yo te pregunto cuántos discos saqué, ¿me podés responder?", respondió la intérprete de "Corazón mentiroso".

"Yo te googlée porque no consumo tu música, pero sí el teatro de Nacha, el de Pepito, todas las películas de Moria", siguió la actriz. "Ya pedí perdón por mi ignorancia, no sé que más necesitás", dio por terminada la discusión la jurado. Ángel recordó, entonces, que cuando participaba del "Bailando por un sueño", Esmeralda "ninguneó" a Laurita Fernández. "No es lo mismo, porque eso fue un poco un juego", se justificó Mitre.

Luego de la extensa discusión, los conductores siguieron revelando el voto secreto. Tanto Mitre como Latorre lograron pasar a la siguiente ronda. Quienes no corrieron con la misma suerte fueron Karina Jelinek y Manu Victoria, Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi, Facundo Mazzei y Agustina Agazzani volvieron a cantar frente al jurado los temas que habían entonado durante esta segunda ronda.

Luego de escucharlos, Cibrián dio a conocer que, por decisión unánime, la compuesta por Mazzei y Agazzani era la única pareja salvada. Sierra y Jelinek, entonces, quedaron a expensas del voto del público. Con el 57,36 por ciento el ganador resultó el actor, al tiempo que la modelo abandonó la competencia.