Este martes, Ángel de Brito y Laurita Fernández confirmaron en Cantando 2020 que Charlotte Caniggia había contraído coronavirus. Por este motivo, la concursante debe permanecer aislada y la producción acudió a otra personalidad para que la reemplazara en el certamen: el elegido fue Miguel Ángel Cherutti, quien junto a su hija Bianca, debutó en la pista este jueves por la noche.

El humorista fue el encargado de abrir la ronda de tríos esta noche, y lo hizo junto a la cantante y actriz Ivana Rossi. "Gracias por esta invitación hermosa, de gente que uno conoce y quiere. Estuvimos menos de 24 horas metiéndole para que esto salga bien. Cantar con Bianca es maravilloso, ella siempre me acompañó en los camarines", expresó el exsocio de Nito Artaza.

Moria Casán, entonces, celebró la presencia de Rossi, a quien consideró una de las mejores voces de la Argentina y una de las grandes de la escena musical, y reveló que al comenzar el ciclo Cherutti le envió una foto de su hija para ver si existía la posibilidad de incorporarla en el programa.

Luego de cantar "Bésame en la boca", de Ricardo Montaner, Rossi agradeció emocionada la tarea de Artistas Solidarios, que brindan ayuda a los actores y cantantes que están sin trabajo desde el comienzo de la pandemia. "Las autoridades creen que vivimos del aire y pagamos las cuentas con el aire", sumó un también emocionado Aníbal Pachano. "Hay que tratar de ayudarnos entre todos. Ojalá la pandemia logre que nos juntemos entre todos", cerró el miembro del BAR.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña durante esta ronda del voto secreto. "Viéndolos y escuchándolos pensaba: 'Qué lindos son los artistas, que a pesar de todo se arreglan, cantan, bailan'. Somos más fuertes de lo que creen. Muy bien. Nos trajeron emoción. Miguel tiene que cantar sus propias cosas. Ivana, ni hablar. Y Bianca estaba un poco nerviosa, pero estuvo muy bien".

"Un placer verlos. Nos hacen a todos los que tenemos trabajo, darnos cuenta de lo privilegiados que somos. Noté que Miguel se olvidó la letra dos veces, pero lo he dejado pasar en gente que está desde el comienzo del programa, cómo no lo voy a dejar pasar con ustedes, que no tuvieron ni tiempo de ensayar. No me emocionó, pero estuvo muy bien hecho", agregó Karina "La Princesita" (8).

"Es un momento muy difícil para todos. Muchos amigos míos no tienen trabajo. Es tremendo lo que pasa. Lo que dijo Nacha me parece fantástico, porque los artistas son los que tienen que estar en la retaguardia, alegrándonos. Salió muy bien", consideró Oscar Mediavilla (10).

Cuando Moria Casán quiso saber cómo estaban atravesando la cuarentena él junto a su mujer, Fabiola Alonso, Cherutti sorprendió con su respuesta: "En este momento estamos separados, después de 23 años. Fue un poco por la pandemia, pero no solo por eso. Fue en buenos términos. Prefiero decirlo acá, y decir la verdad. En el momento en el que uno dice las cosas, las largás. Con Fabiola está todo más que bien. Lo digo ahora porque es al divino botón esconder algo así".

"Me gustó mucho. Estaban un poquito nerviosos los tres. Ivana y su marido hacen shows espectaculares. Espero tenerlos en la pista por mucho tiempo más", cerró la exvedette (8).

Luego llegó la devolución del BAR, y Lourdes Sánchez salió a cruce de las declaraciones de Mediavilla, que aseguró que estaría bueno que ese tribunal suplente estuviera conformado por personas que supieran sobre canto. "Yo cuando entraste a reemplazar a Pepe Cibrián dije que eras un churro, pero hoy me parecés un vigilante con membrillo, porque de la docena de facturas es lo último que agarraría", expresó la bailarina.

Al borde del llanto, Sánchez indicó: "Me emociona ver a un padre cantar con su hija. Hicieron un torazo", y les sumó un punto. Su colega, Laura Fidalgo también sumó un punto y expresó: "Trabajé mucho con Miguel y valoro sobre todo lo humano. Me encantó".

"Es un placer ver artistas verdaderos y comprometidos. En esta pista que uno ve cosas buenas y no tan buenas, es bueno que haya artistas con los cojones bien puestos, que puedan decir 'no estoy bien'. Ivana es una niña hermosa con la que trabajé mucho y Bianca me sorprendió", cerró Aníbal Pachano (+1).

