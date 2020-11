Cantando 2020: La Princesita tuvo un fuerte cruce con Oscar Mediavilla

Karina "La Princesita" Tejeda apuntó contra Oscar Mediavilla Crédito: Prensa LaFlia

Durante la velada del lunes, el jurado del Cantando 2020 sufrió un momento de mucha tensión cuando la Princesita y Oscar Mediavilla protagonizaron una fuerte discusión. Irónicamente, todo comenzó de manera muy pacífica cuando Moria Casán tomó distancia de algunas versiones que aseguraban que ella tenía una mala relación con Karina.

Lejos de querer discutir, Moria expresó que por su compañera sentía un respeto muy grande y que las versiones que aseguraban que entre ellas había tensión eran absolutamente falsas. En tanto, Karina asentía con la cabeza, en señal de coincidencia con las palabras de Casán, pero inesperadamente eso derivó en una pelea cuando la Princesita dijo que no le gustaba el que hubiera "jurados de jurados".

Tremendo cruce en vivo de Karina la Princesita con Oscar Mediavilla - Fuente: eltrece 03:57

Video

Ángel de Brito le preguntó si era cierto su textual sobre las "verdades que tenía para decir" y la alentó a que se explayara más. Ante ese panorama, Karina explicó: "Vi un tuit de Oscar Mediavilla en el que decía "si tanto amenaza, que lo diga" y si vos hacés clic en la nota en la que hablé, ves que yo dije que no quería entrar en esa, que no quería ser jurado de jurados porque está más que claro que a veces estamos de acuerdo y otras veces no. A mí no me gusta (...) No me sentí cómoda con dos compañeros que fueron jurados de mi devolución. Quien comenzó esto fue Oscar cuando en una devolución dijo: 'Voy a apoyar con este diez, porque sé que con el uno la pagan dos cantantes que no tienen nada que ver'.

El episodio al que hace alusión Karina tiene que ver con un bajo puntaje que la cantante le puso a un equipo, y que Oscar Mediavilla criticó fuertemente: "Yo pensé que dos pobres tipos vienen a cantar acá, hicieron gira por el mundo, viene otra chica que es dentro de la comedia musical una reina, una coach que es gloriosa y ella por un enojo que tiene les pone un uno y los castiga a todos". Karina consideró que a Mediavilla, con Alex Caniggia le había sucedido exactamente lo mismo cuando él le puso un cero como derivado de una discusión.

Visiblemente molesta, Karina le dijo: "Yo te puedo responder, ¿o estás pidiendo que me calle?", a lo que Oscar respondió: "En realidad no me interesa lo que digas. Me interesa que se genera todo un conflicto de empatía o no empatía, simplemente me pareció que era tan injusto lo que estabas haciendo. Y con Alex hacé lo que quieras, llevátelo a tu casa".

Por ultimo, Mediavilla consideró que a su lado, Karina era "peso pluma", pero ella concluyó: "Él se la pasa descalificándome".

