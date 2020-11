Cantando 2020: Lucas Spadafora presentó al reemplazo de Lola Latorre

Lucas Spadafora junto a Judith Cabral, su nueva compañera Crédito: Prensa LaFlia

Luego de la renuncia de Lola Latorre al Cantando 2020, la producción del ciclo debió encontrar a una nueva artista para que se presentara junto a Lucas Spadafora. Y durante la noche del viernes, Judith Cabral hizo su gran debut como la nueva incorporación del programa. Ambos cantaron "Mil rosas", aunque la presentación del nuevo equipo no terminó de convencer al jurado.

Al momento de puntuar, Nacha Guevara consideró que el número estuvo dividido en "dos mitades", y explicó: "En la primera estuvieron un poco en el aire, como a diez centímetros del piso. En la segunda se plantaron más, y el arreglo vocal también les permitió lucirse más. Pisen, y caminen sintiendo el piso" (7). Karina "La Princesita" Tejeda dijo que vio a Lucas con "más pilas, vos venías bastante desganado", y elogió a Judith: "Estabas nerviosa al principio, y tal vez estuvo un poquito gritado. Pero tengo fe que la próxima van a estar mucho mejor" (6). Esa devolución generó una rispidez con Judith, pero Karina la concluyó rápidamente sin ánimo de comenzar una discusión.

Oscar Mediavilla opinó que no fue el mejor día de Lucas, pero destacó: "Tenés una buena compañera, ya van a empezar a rodar, tiene condiciones para hacerlo. Esperemos que todo salga bien, se lo merecen porque cantan bien" (voto secreto). En la conclusión, Moria Casán se limitó a comentar que la pareja no le gustó demasiado (4). Con respecto al bolillero, aunque Lucas pidió que el resultado fuera "para arriba", el azar no quiso darle el gusto y los dejó en con cuatro puntos abajo.

