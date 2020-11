Lola Latorre: "Lo que hace Nacha es totalmente irrespetuoso"

Tras ser ignorada por Nacha, Lola Latorre hizo su descargo al respecto Crédito: Instagram

20 de noviembre de 2020

Tras recuperarse del Covid-19 y de que la producción decidiera suspenderla por dos semanas por haber estado presente en una fiesta clandestina,Lola Latorre regresó al Cantando 2020. Tras una dura devolución de Nacha Guevara, la hija de Yanina y Diego Latorre confesó su incomodidad en la pista y tildó a la jurado de "irrespetuosa".

"En este tiempo que no estuvieron, la gente evolucionó y los que no lo hicieron, partieron. Además se incorporaron grandes cantantes y se nota mucho la diferencia con ustedes porque perdieron el tren, porque no ensayaron. Lucas, sos muy afinado, pero se nota que están fuera. Sigan trabajando", dijo Guevara antes de ponerles un 6. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la artista no le haga ninguna observación a Latorre. "No, hay un momento en el que dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos", disparó sorpresivamente.

Sin dudas, esto molestó a la adolescente, quién mostró su descontento ni bien terminó el certamen. "No voy a hablar más del tema porque no es algo que me favorece. Yo estoy en este certamen para crecer y aprender y lo que me hace Nacha es totalmente irrespetuoso. No me voy a meter en eso porque es entrar en un juego y un lugar al que no quiero pertenecer", expresó en una nota con el programa Hay que ver.

En cuanto a la actitud de Guevara de no hablarle, opinó: "Ella no me quiere hablar ni mirar es un tema de ella. Me parece que es grande, adulta, responsable y si quiere tomar estas decisiones que las tome. La verdad que yo soy chica y me manejo de otra manera. Me voy a dejar de hacer problema por estas cosas porque después me angustio y la paso mal y no tengo ganas. Me parece que es innecesario. Si tiene algo para decirme que me lo diga".