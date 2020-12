Cantando 2020: tras escuchar a Cachete Sierra, Nacha Guevara se equivocó, puso un cero y se enojó

"El chico del estacionamiento me dice: 'Hasta cuándo vas a currar, pibe", bromeó Agustín "Cachete" Sierra sobre su sorpresiva permanencia en Cantando 2020. El actor y su compañera, Inbal Comedi, fueron los únicos que eligieron homenajear a un film argentino en esta ronda de música de películas, brindando una versión de "El amor es más fuerte", de Tango Feroz.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "Cuando a estos temas les falta la verdad, no existen. Es un tema extraordinario, que fue escrito en una época muy especial, y toda esta farsa de poner bailarines con uniformes militares y querer hacer algo... Es casi una burla. Lo siento, pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Acá está la vida de este chico detrás. Un mamarracho", dijo la actriz, posiblemente convencida de que la letra fue escrita por "Tanguito" durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando en realidad la canción fue compuesta por Daniel Martín y Fernando Barrientos para el film de 1993, protagonizado por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Molesta, le puso un 0 a la pareja, que se mostró muy sorprendida con su devolución.

"No es personal con ustedes, pero si no están enterados de lo que cantan...", señaló Guevara frente a la disconformidad de Sierra, quien aseguró que sí estaban al tanto del significado del tema. "Bueno, entonces peor", cerró la intérprete de "Mi ciudad", notablemente enojada.

Karina "La Princesita", a su vez, precisó: "Yo no voy a contradecir a nadie, tengo mucho respeto y no voy a hablar de lo que no sé. Pero siento que si los comparo con otras parejas, me parece que hoy Agus estuvo bien, afinado y a tiempo. Me voy a limitar a hablar sobre eso". "Más o menos a tiempo, la primera parte con la guitarra no dio pie con bola", interrumpió Guevara. "Me refiero a lo que vienen haciendo", retrucó la cantante, que los puntuó con un 6.

"Coincido en parte con Nacha. Me parece que esta historia de enfrentarte con un milico y jugar a que el amor puede trascender es muy romántico, pero acá vivimos momentos muy difíciles. Inbal canta muy bien y él trata de superarse. Es fundamental la elección del repertorio", agregó Oscar Mediavilla (5).

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, indicó: "Me parece que son una pareja superresiliente. Han atravesado muchas cosas y siguen. Le ponen demasiado compromiso. No pusieron piloto automático, sino que están más ocupados en cómo emiten la voz que en la puesta. Si te ponen esa puesta, la tienen que respetar. Esto es un show".

