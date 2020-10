Nacha Guevara habló despectivamente de "las angelitas" en vivo y el conductor salió al cruce Crédito: Jorge Luengo/Laflia

Nacha Guevara y Ángel de Brito tuvieron un tenso cruce en el Cantando 2020. La jurado negó una versión sobre cómo usa sus redes sociales que fue difundida por "las angelitas" y el conductor no se quedó callado ante el pase de factura. "Se nota que lo tenías atragantado", retrucó el periodista.

Mientras evaluaba la actuación de Jey Mammon, la artista aprovechó para expresar su descontento por un rumor que se disipó a partir de un comentario de las panelistas de Los Ángeles de la mañana (eltrece).

"Ya sé por qué Nacha tiene tanta buena onda con el 'perrito', es porque Lizardo Ponce la ayuda con las redes. A pesar de que ladre, ella se sonríe", aseguró Karina Iavícoli en LAM. Y agregó: "La ayuda como me podría ayudar a mí, porque no la tengo clara con las redes. Entonces siempre la devolución es más amorosa".

El influencer, por su parte, negó rotundamente la versión a través de su cuenta de Twitter: "Jamás en la vida hablé de redes sociales con Nacha Guevera. No sé de dónde sacan la información pero es falsa". Sin embargo, esta desmentida no fue suficiente para la jurado y demostró su enojo en vivo.

"Voy a hablar con Lizardo cuando venga para que me diga en qué me está ayudando, porque las urracas, los urracos y les urraques están diciendo que yo le 'chupo las medias' para que me dé seguidores", lanzó Guevara. Inmediatamente, De Brito defendió a las mujeres del panel de su programa: "¿Estás hablando de mis panelistas, de mis angelitas?".

"¿Yo nombré a alguien?", replicó la artista. "Fueron las únicas que dijeron eso", aclaró el conductor, y Guevara volvió a enfatizar: "Dije urracos también y urraques, así que están todos incluidos. No son solo ustedes, pero ustedes lo han dado a conocer, ahora bánquensela".

Lejos de calmar las aguas, el conductor siguió firme en su postura a favor de las panelistas: "Si hay algo que hacemos es justamente bancarlos a todos ustedes. Se nota que lo tenías atragantado y lo querías largar".

Recordemos que Guevara, además de su propia cuenta de Instagram, también tiene otro perfil para su gato Poroto, que ya acumula más de 42.000 seguidores. Fue en base al éxito que tuvo la mascota en la red social que surgieron versiones sobre quién ayuda a la jurado a manejar las publicaciones, y ella dejó en claro que es la única "community manager" del felino de dos años.