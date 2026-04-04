Propofol: la droga que estuvo en el centro de la escena del histórico juicio por la muerte de Michael Jackson

La muerte de Michael Jackson estuvo envuelta en misterio. En junio de 2009 su médico de cabecera, Conrad Murray, lo encontró agonizando en su apartamento de North Carolwood Drive en Los Ángeles, California. De inmediato,le practicó maniobras de reanimación, pero no sirvió de mucho. Horas después el cantante murió en un hospital.

La primera hipótesis de los médicos fue que Jackson habría fallecido por un paro cardíaco, pero la autopsia reveló que murió a causa de una intoxicación aguda por medicamentos que le había recetado Murray para el insomnio y la ansiedad. Según la investigación, el médico le había inyectado Propofol -que fue el medicamento que causó la muerte- casi todas las noches durante dos meses para ayudarlo con su problema de insomnio. En la Argentina, hoy esa droga de acción superrápida se popularizó por la investigación judicial que busca determinar la responsabilidad de médicos residentes en el robo de este medicamento del Hospital Italiano de Buenos Aires, que habría desencandenado la muerte del anestesista Alejandro Zalazar.

Conrad Murray dijo a los investigadores que Jackson tenía un insomnio crónico, era incapaz de dormir y dependía de fuertes drogas para conseguirlo Archivo

“En una breve declaración a los medios de comunicación hoy, la oficina forense dijo que Jackson murió de ‘intoxicación aguda por propofol’. También contribuyeron a su muerte el lorazepam y el Valium”, reportó The Guardian en aquel momento.

La noche de su muerte, según contó Murray a los investigadores, desde el amanecer el artista había empezado a suplicarle que le proporcionara una medicación, a lo que él se negaba. Finalmente, Murray le inyectó un potente medicamento que se utiliza para anestesia general por vía intravenosa y el poderoso cóctel de drogas acumulado en su cuerpo hizo efecto. Jackson perdió la conciencia y se durmió. Según la declaración de Murray ante la policía, se levantó para ir al baño y al volver, Jackson no respiraba.

El Propofol fue presentado como evidencia en el juicio que declaró culpable al doctor Conrad Murray Reuters

Abogados del cardiólogo con sede en Houston sostuvieron que Jackson era adicto a la droga y que se administró a sí mismo la dosis fatal cuando Murray salió de su habitación. Los fiscales presentaron a Conrad Murray como un médico imprudente que abandonó a Jackson mientras este estaba bajo los efectos del poderoso anestésico propofol. “Nosotros, el jurado, hallamos al acusado Conrad Murray culpable de homicidio involuntario”, informó la Corte en una transmisión televisada en vivo, luego de casi seis meses de juicio.

Murray fue condenado a cuatro años de cárcel por homicidio involuntario, luego de que un jurado determinara que su negligencia fue la que terminó con la vida del cantante. El médico fue liberado en 2012, tras cumplir dos años de su condena.

Insomnio crónico y adicción a los analgésicos

Según varios testigos, Jackson era adicto a los analgésicos desde las quemaduras que sufrió en un accidente en 1984. Las acusaciones de abusos sexuales a menores a las que se enfrentó a partir de 1993 y, sobre todo, el segundo juicio sobre este asunto, en 2005 —en el que fue absuelto—, agravaron su cuadro de adicciones.

En 2009, cuando Jackson accedió a presentar su gira This Is It, Murray ya se había convertido en su médico privado. A finales de junio, el profesional de la salud llevaba seis semanas administrandole al cantante dosis de Propofol para lograr dormir. No está claro en qué momento el insomnio crónico de Jackson derivó en el uso de Propofol, pero Murray aseguró que él no fue el primer médico en recetárselo.

En el juicio por homicidio involuntario contra el médico, Kenny Ortega, director de la gira y colaborador de Jackson durante años, dijo que en algunos momentos de los ensayos lo había visto “perdido e incoherente”. El 24 de junio, la noche antes de morir, Jackson llegó tarde a los ensayos de This Is It en el Staples Center de Los Ángeles. A pesar de llevar 50 días seguidos tomando Propofol para dormir, según los testigos realizó una gran actuación.

Al entierro de Michael Jackson asistieron más de 200 personas del mundo del espectáculo, el deporte y la música (Foto: Instagram @Michaeljackson)

La madrugada de su fallecimiento, el artista empezó con 10 miligramos de Valium que tomó a la 1.30 del 25 de junio para intentar descansar. A pesar de llevar horas bailando, seguía sin dormir. A las 2 Murray le inyectó Ativan (Lorazepam), otro ansiolítico, pero el músico seguía sin poder dormirse. Media hora más tarde, el médico probó con otro: Versed (Midazolam). Murray aseguró que durante la madrugada le administró otros dos miligramos de Ativan y otros tantos de Versed. A las 10 de la mañana, Jackson seguía sin dormirse.

Según le contó Murray a los investigadores, desde el amanecer el artista empezó a suplicarle que le diera Propofol, a lo que él se negaba. Finalmente, a las 10.40, Murray le inyectó 25 miligramos de Propofol diluido en lidocaína por vía intravenosa en el brazo y el poderoso cóctel de drogas acumulado en su cuerpo hizo efecto. Jackson perdió la conciencia y se durmió. Según la declaración de Murray ante la policía, se levantó para ir al baño y al volver, Michael Jackson no respiraba.