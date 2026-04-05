Qué se sabe de… El vestido prestado de Zendaya, la pasión de Anya Taylor-Joy por la Fórmula 1 y el hijo ganador de Arnold Schwarzenegger

ALGO PRESTADO...

Rescatar un Armani Privé con historia no es sólo un gesto estético, sino una afirmación de intenciones: sostenibilidad, respeto y sofisticación. Zendaya volvió a marcar la diferencia con un modelo tan elegante como significativo: llevó un vestido de alta costura que Cate Blanchett ya había lucido en dos oportunidades anteriores. Y lo convirtió en el protagonista absoluto de la avant-première de su nueva película, The Drama, celebrada en Roma. Blanchett lo lució primero en los SAG Awards de 2022 y volvió a llevarlo en el Festival de Cine de Venecia en 2025, sellando su categoría de pieza icónica.

Para la avant-première de su película "The Drama" en Roma, Zendaya llevó un Giorgio Armani Privé, de silueta sirena e impactante escote en V adornado con pedrería. Completó su look con piezas de Alta Joyería de Louis Vuitton GettyImages

Cate con el mismo vestido en el 82° Festival de Cine de Venecia, en agosto de 2025 GettyImages

Más allá del vestido, el guiño establece un diálogo silencioso entre dos estrellas del cine y del estilo. Cate, abanderada de la moda consciente y del uso repetido de piezas de alta costura. Zendaya, la representante de una nueva generación que entiende la moda como relato y declaración cultural.

FANÁTICA DE LOS MOTORES

La Fórmula 1 volvió a demostrar que es mucho más que vértigo y velocidad: también es una auténtica vidriera de estilo y glamour. Y si hubo una presencia que acaparó todas las miradas en el Gran Premio de Japón, celebrado en el circuito de Suzuka, esa fue la de Anya TaylorJoy, que convirtió el paddock en una pasarela con aires vintage. La actriz eligió un chaleco de cuero, estilo corset, de la colección primavera-verano 1991 de Jean-Paul Gaultier, que combinó con pantalones de cuero tiro bajo y sandalias de taco aguja.

El chaleco, negro y amarillo, con ribetes en rojo y turquesa, cierre frontal y una silueta marcada, representa a la perfección el espíritu provocador de Gaultier en los 90. La actriz lo combinó con pantalones de tiro bajo ligeramente acampanados y sandalias. Completó el look con anteojos y joyas discretas de Tiffany & Co GettyImages

Anya, que se encuentra en Japón por la promoción de The Super Mario Galaxy Movie, recorrió el circuito junto a su amigo, el piloto Lewis Hamilton. Aunque las cámaras se centraron en ese encuentro, no estaba sola en Japón. A su lado se encontraba su marido, el músico Malcolm McRae, con quien se casó en una íntima ceremonia en 2023.

Anya conversa con el piloto inglés Lewis Hamilton GettyImages

Con su marido, el músico Malcolm McRae GettyImages

TRIUNFO Y LEGADO FAMILIAR

El apellido se impone, pero el esfuerzo es personal. Joseph Baena, fruto de una relación extramatrimonial de Arnold Schwarzenegger con Mildred Patricia Baena, acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su vida al triunfar en su primera competición oficial de culturismo, demostrando que su impresionante físico no es sólo cuestión de genética, sino de constancia y disciplina que corre por sus venas. Con 28 años, Joseph se subió por primera vez a una tarima profesional en el NPC Natural Colorado State Championships, celebrado en Denver, y el resultado no pudo ser más contundente. En su debut, se alzó con tres medallas de oro y una de plata. “Misión cumplida”, escribió orgulloso en Instagram.

Joseph, triunfante en su primera competición oficial de culturismo

En las semanas previas a la competición, padre e hijo compartieron entrenamientos en el mítico Gold’s Gym de Venice Beach, un lugar cargado de simbolismo donde Arnold forjó gran parte de su leyenda.

Entrenando duro junto a su padre días antes del certamen

Con su madre, Mildred Patricia Baena, quien mantuvo una relación extramatrimonial con Arnold a finales de los 90, mientras él estaba casado con Maria Shriver

UN BESO DE PELÍCULA

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue sumando capítulos. Esta vez, el escenario fue el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde protagonizaron uno de los momentos más comentados de los iHeartRadio Music Awards 2026: un beso de película, espontáneo y lleno de complicidad, que selló una noche redonda tanto en lo personal como en lo profesional para la cantante.

El besazo con su prometido que coronó una noche brillante para Taylor GettyImages

Aunque Taylor arribó sola a la alfombra roja, Travis la acompañó durante toda la ceremonia. Las cámaras no tardaron en captarlos intercambiando miradas y gestos de apoyo hasta que llegó el instante más romántico de la noche: un beso justo antes de que Swift subiera al escenario a buscar uno de sus premios (ganó cuatro). “Este álbum (The Life of a Showgirl) se siente feliz, seguro y libre, porque así es como me siento cada día de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí esta noche”. La pareja se encuentra en plenos preparativos de su boda.

La cantante apostó por un total look en color verde menta, firmado por Wiederhoeft, compuesto por un corset con breteles y flecos brillantes, combinado con una minifalda satinada. Completó con pendientes de Dena Kemp GettyImages