Juliana Awada festejó su primer cumpleaños lejos de Mauricio Macri

Juliana Awada eligió un destino paradisíaco para celebrar su cumpleaños número 52, en un contexto personal marcado por su reciente separación de Mauricio Macri. A tres meses de la confirmación del distanciamiento, la empresaria viajó a una exclusiva isla del sur de Francia junto a sus hijas y amigos más cercanos, donde compartió una serie de postales íntimas del festejo.

El 3 de abril, Awada decidió comenzar su día especial acompañada por sus hijas, Valentina Barbier, hija del empresario Bruno Barbier, y Antonia, fruto de su relación con el expresidente. En una de las imágenes más emotivas que compartió en sus redes sociales, se la ve junto a ellas durante una cena íntima. “52 años con lo más lindo de mi vida”, escribió, junto a un corazón rojo, reflejando el fuerte vínculo familiar.

Juliana Awada compartió una foto en el día de su cumpleaños junto a sus dos hijas (Foto: Historias de Instagram @juliana.awada)

Para la celebración nocturna, la ex primera dama apostó por un look sofisticado y fiel a su estilo: un conjunto total black compuesto por un blazer y un body de encaje, que combinó con una falda translúcida. Optó por el pelo suelto y un maquillaje en tonalidades café.

Una de sus primeras amigas en saludarla fue María Conorti, quien publicó una imagen junto a ella en un muelle durante la noche y le dijo: “Happy Birthday, Ju (Feliz cumpleaños, Ju)”. Cabe recordar que María es madre de Santiago Llavallol, el joven que habría comenzado un vínculo amoroso con Valentina Barbier.

El sentido mensaje de cumpleaños que le dedicó María Conorti a Juliana Awada (Foto: Historias de Instagram @juliana.awada)

Durante las primeras horas del día, Juliana también había compartido algunas postales de su estadía en la isla francesa, que dejaron entrever su felicidad en este nuevo comienzo. En una de las fotos, la empresaria aparece sensual recostada sobre una toalla blanca, con una malla roja y un sombrero de ala ancha, en una imagen en la que buscó transmitir tranquilidad y desconexión total después de meses de gran agite mediático.

En otra publicación también quedó a la vista que el viaje fue planeado con gran anticipación debido a que asistieron más de diez personas, entre sus familiares y amigos cercanos, que posaron abrazados en medio de las arenas blancas.

Juliana Awada disfrutando de su día de playa (Foto: Historias de Instagram @juliana.awada)

Juliana Awada decidió pasar su cumpleaños con un enorme grupo de amigos en la playa (Foto: Historias de Instagram @juliana.awada)

¿Cuándo se separaron Juliana Awada y Mauricio Macri?

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación en enero de 2026, luego de más de 15 años de relación y tras atravesar una crisis que se había iniciado a fines de 2024. La decisión fue tomada de común acuerdo, después de un período de reflexión que se extendió durante el último año.

Según trascendió, la ruptura ya estaba definida antes de las fiestas de Fin de Año; sin embargo, ambos optaron por compartir Navidad y Año Nuevo en familia, para priorizar el bienestar de su hija Antonia y mantener un perfil bajo hasta que la noticia se hizo pública.

A partir de este cierre en sus vidas amorosas, ambos decidieron seguir adelante con sus obligaciones. En particular, Juliana Awada se mostró ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram en compañía de sus amigos más íntimos, durante viajes a la Patagonia, mientras diseñaba las temporadas de sus empresas textiles de cara al otoño-invierno y en tiempo de calidad con su hija mayor en Madrid.