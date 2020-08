Cantando 2020: Nacha Guevara les puso límites a Carmen Barbieri y a Moria Casán

Carmen Barbieri y una segunda gala que mostró una evolución Crédito: Jorge Luengo/ Prensa La Flia

8 de agosto de 2020 • 00:52

La noche del viernes en el Cantando 2020 comenzó con un tenso intercambio de opiniones que encontró en veredas opuestas a Nacha Guevara, Moria Casán y Carmen Barbieri, la primera participante de la emisión. Luego de abrir la pista, la comediante regresó para interpretar "Resistiré", una canción que le valió los elogios de los especialistas.

El conductor Ángel de Brito y la conductora Laurita Fernández recibieron a Carmen en el piso, y le preguntaron cómo estaba preparada para esta segunda gala. Ella contó que se encontraba más tranquila que en la noche de su debut, y le quiso dar a Karina "La Princesita" Tejeda algunos tips en su rol como jurado: "Cuando pasa el tiempo uno va creciendo en la profesión, y esto es nuevo para ella. Karina está genial, arrancó bárbaro y después va a agarrar el tren".

Luego expresó cuál era para ella el principal desafío de participar del reality: "Yo estoy acá como una más de los que concursan, estoy dando audición después de 45 años de carrera, y me encanta porque me hace sentir joven". Con mucho humor, recordó que Nacha le había dicho que había desafinado en la gala anterior, y expresó sobre eso: "Menos mal que mi abuelo está muerto, porque si llego a casa con que Nacha me dijo que desafiné me echa".

Al momento de la devolución, Nacha Guevara consideró que "hubo algunos progresos", y agregó: "Hay como una necesidad de saltar para todos lados que a veces funciona, y a veces no. Mejor las afinaciones, pero noté que hay un poquito de problemas con el aire". Y en ese momento se produjo un chispazo cuando la jurado quiso seguir hablando, pero Carmen hizo un chiste al pasar, algo que Nacha lo tomó como una falta de respeto (7). Carmen le pidió entonces: "No te podé enojar conmigo, yo soy comediante", pero Guevara simplemente dijo: "Tenés el derecho de no escuchar, pero a mí me cansa". A su vez, Barbieri se defendió: "Yo traigo humor, si yo te contara la mitad de mi vida te ponés a llorar. Pero tampoco pretendo que me cuentes la tuya, porque sino no terminamos más".

En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda opinó que vio bien a la pareja: "Me gustó mucho el laburo" (8). Por su parte, Pepe Cibrián Campoy dijo que vio un "show" y consideró: "Yo creo que hay que dar todo, no estoy de acuerdo con Nacha". En ese momento, una vez más, Nacha procuró aclarar el significado de sus palabras cuando expresó que a veces no es prudente darlo todo en el escenario: "Cuando un artista da muchísimo, pero todavía tiene en el banco depositado más dinero, eso le da una fuerza extraordinaria, a eso me refiero". Y Pepe concluyó: "Veo que ustedes se lanzan, y me parece maravilloso, joven y vital" (voto secreto).

En el cierre, Moria Casán primero se deshizo en elogios: "Entraron con amor, con pasión, hay un fuego sagrado que se les nota y es cómo se implican, aman lo que hacen. Carmen estuviste muy arriba. Estuvo mucho mejor que la primera vez. A mí no me molesta que resuelvas con un chiste mientras yo hablo, a mí no me molesta porque todo es parte del show". Frente a esas palabras, Nacha tomó el micrófono y empezó a interrumpir a Moria adrede, hasta que "la one" le dijo: "¡Silencio!". Y luego de esas palabras, les otorgó un ocho. De ese modo, Carmen se retiró en medio de una acalorada discusión que paralizó al jurado.