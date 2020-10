Pablo Ruiz e Ivanna Rossi recorrieron lo mejor de Lady Gaga Crédito: Prensa LaFlia

17 de octubre de 2020 • 00:58

Una nueva pareja llegó a la pista del Cantando 2020 para reemplazar a dos miembros titulares. Porque con la ausencia de Lola Latorre y Lucas Spadafora, los encargados de tomar la posta fueron Pablo Ruiz e Ivanna Rossi, que se animaron a homenajear a Lady Gaga. Y cuando Ángel de Brito y Laurita Fernández les preguntaron el porqué de esa elección, Pablito confesó que ellos respetaron los planes iniciales de Lola y Lucas. Y sin más preámbulo, se metieron de lleno en un breve repaso por algunas de las canciones más reconocidas de la cantante pop.

A la hora de puntuar, Nacha Guevara consideró que el número estaba muy bien armado, y destacó: "Si tuvieron poco ensayo para esto, les quedó buenísimo. Cuando hay ganas de hacer algo, uno vence cosas que parecen imposibles. Hubo pequeñas fallitas, pero salió" (8). Luego de esas palabras, Pablo no pudo contener su alegría y exclamó: "¡Qué bueno que te gustó Nacha! Uno viene acá, y yo te admiro mucho".

En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda también remarcó los buenos resultados a pesar de haber contado con apenas un solo día de ensayo, y concluyó: "Ivanna, sos hermosa y es hermoso verte. Y Pablo también me gustó muchísimo" (voto secreto). Luego Oscar Mediavilla opinó que no es fácil hacer a Lady Gaga, y exclamó: "Esto levanta el espíritu. Los dos son muy buenos cantantes y merecen una muy buen nota" (8).

Por último, Moria Casán expresó que vio a Pablo "muy chiquito, pidiendo amor", y después comentó: "Ivanna es una genia, de las mejores artistas que conozco. Chicos, a mí me gustó, no me mató. Y me hizo un poquito de ruido el inglés en Pablo" (6).

