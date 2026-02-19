BTV vs. Bendita: similitudes, diferencias y un enfrentamiento que recién empieza

Este miércoles debutó Beto Casella en la pantalla de América con BTV. Tras 20 años al frente de Bendita, el conductor dio un portazo y dejó elnueve para pasar a la competencia con un programa similar al anterior. Y si bien en diferentes entrevistas aclaró que la idea era diferenciarse en un 50 por ciento del histórico ciclo de archivos, el formato lógicamente se le parece y las comparaciones de los televidentes no tardaron en llegar a las redes sociales. Más allá de las similitudes, el supuesto enfrentamiento entre los dos programas tiene una historia: cuando Casella decidió irse, se llevó a gran parte del staff, pero el canal retuvo el nombre del envío y convenció a Edith Hermida para que se convirtiera en la nueva conductora y logró retener a dos históricos, Horacio Pagani y Evelyn Von Brocke. Una guerra casi silenciosa que le agregó picante al pase del año, televisivamente hablando.

¿Cuán parecidos son?

¿Es posible, después de 20 años de conducir un programa, diferenciarse con otro cuando la temática es la misma? Bendita, como todas las noches, se dedicó a contar lo que pasó en el día dentro de la televisión: el ciclo que conduce ahora Hermida comenzó ayer con la cortina que usan habitualmente, “Sarà perché ti amo”, una famosa canción italiana de 1981 del grupo Ricchi e Poveri.

“Estamos empezando en este hermoso febrero, este miércoles raro y con un gran equipo. Muchos dicen que hoy empieza el año”, abrió la conductora para luego dar paso a la presentación de sus compañeros. Horacio Pagani, Evelyn Von Brocke, Luca Martin, Juanita Groisman, Renzo Bengoechea, Ivo Cutzarida y el personaje del Heavy, re jodido, que interpreta el actor Eduardo Calvo. El mal momento de Santi Maratea en Puro show, la entrevista que hicieron en Intrusos a Guido Icardi (hermano del goleador de Galatasaray) y la guerra entre los programas de chimentos fueron algunos de los temas con los que hicieron los clásicos informes. Todos fueron de estricta actualidad y, como siempre, se dieron todos los debates.

Del otro lado, a las 22, Casella debutó en la pantalla de América con una cortina también en italiano: el tema “Felicità“, la canción de Al Bano y Romina Power. “Este va a ser un poquito el leitmotiv del programa, la marcha y la cortina. Voy a presentar a un panel de lujo, conocido, veterano en algunos casos”, dijo el conductor mientras le dio pie a cada uno de sus panelistas: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Pachu Peña, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Enzo Aguilar y Gabriel Cartaña.

“Hemos llegado. Acá estamos; llegó el 18. Mucha gente me preguntó: ‘Che, ¿te parece arriesgarse al cambio?’. Y les digo: ‘Si sale bien, todo lo que toca Beto es un éxito. Y si sale mal, la culpa es de la producción’. Nos mudamos todos, como verán. Somos como una familia italiana en la que se muda uno y se mudan catorce”, comentó.

Luego de una apertura con IA en la que mezclaron a todos los integrantes del programa con momentos clásicos de la TV, las redes y el cine, el primer informe se llamó “El país de las maravillas”, que se repitió varias veces dentro del estreno, una sección en donde tratarán los temas de actualidad. En este primer envío, seguramente producto del estreno, fueron situaciones que pasaron en la televisión, pero no del día. La reacción de Verónica Llinás cuando en Los Profesionales de Flor aseguraron que era “Team China”, los polémicos idas y vueltas entre Moria Casán y su panelista Cinthia Fernández, y la fallida participación de Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano, en el “Rosco” de Pasapalabra.

El humor estuvo a cargo del actor Rodolfo Samsó, más conocido como Alacrán, que interpretó a Orestes, un representante de artistas. Junto a él, Pachu Peña, una de las últimas incorporaciones del ciclo, interpretó a Altherian, el único veterinario matriculado para atender therians. Quizás esta es una de las diferencias más notorias con Bendita, ya que aquí los humoristas tienen un protagonismo que en el ciclo de elnueve no tuvieron nunca. Esto dio pie a un informe sobre el tema y posterior debate. Luego llegó el turno de un nuevo clip con la polémica que se desató por la ausencia de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand y cómo lo resolvió el canal. Pero a diferencia del resto de los programas, jugaron con la teoría de que la cocinera le daba algo a la histórica conductora para permanecer impecable en sus programas. Antes del debate se dio otro paso de comedia, esta vez con Leo Raff interpretando a un chamán poseedor del hipotético elixir por el que la Chiqui pudo vivir tantos años, algo que ya hacían en el programa anterior.

Algo nuevo fue el mano a mano de Casella con Roberto Moldavsky, al que llamaron “Entrevistas al hueso”, por el que pasarán famosos, algo que muy pocas veces hizo en el otro canal.

Las referencias a Bendita fueron inevitables, un ciclo que Casella condujo durante 20 años y al que le dio identidad. Mientras que en el programa de elnueve utilizan los famosos Playmobils y algunos recursos más caseros para mostrar a los protagonistas de los informes, en BTV implementaron de manera certera IA con una especie de Funkos de varios de los integrantes del ciclo.

La edición, el secreto de ambos ciclos, es impecable. En cuanto a los números de rating, el programa de Casella promedió 2,6 puntos y quedó tercero en la franja, mientras que Edith Hermida obtuvo 2,4 puntos y se ubicó cuarta en su horario. Mientras que el histórico programa de elnueve estuvo bajo la lupa durante todo el verano y logró superar la prueba, ya que sus números de audiencia no bajaron significativamente, ahora llegó el turno de que la evaluación sea para el debutante. Casella tiene oficio y conoce a su equipo; saben entre todos cómo sostener el ritmo de una propuesta que combina actualidad, humor y algo de debate. Si bien las comparaciones son inevitables, este formato tiene años en la televisión abierta, desde PNP, Duro de domar, RSM y tantos otros. En este tiempo donde todos repiten los mismos temas y discuten hasta el hartazgo, BTV tendrá que buscar la manera de seducir a una audiencia que cada vez le es más esquiva a la pantalla chica, en un horario difícil, ya que el resto de los programas ya comentaron todo lo que sucedió durante el día. Habrá que ver con el correr de los días si hay nuevas secciones u otro tipo de informes que los ayuden a instalarse en una franja muy competitiva.