Cantando 2020: Paula Trapani y un homenaje a Montaña rusa para el olvido

La periodista no convenció al jurado. Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 01:04

Hay que reconocer que la idea era buena: con la excusa del cumpleaños de eltrece, homenajear en el Cantando 2020 a las cortinas musicales de los éxitos más importantes. Lástima que la decisión de ir por un "repertorio millennial" conspiró en contra de varios de los participantes, porque las novelas envejecieron bien, pero sus temas no tanto.

El de Paula Trapani no fue el único desacierto, pero repercute más fuerte por haber sido el último de la semana. El tema era "Todo cambia", de Hilda Lizarazu con Man-Ray, cortina de Montaña rusa hace 25 años. La periodista hizo lo que pudo, con un tema amable pero sin demasiadas posibilidades de lucimiento, y así le fue.

"Paula, no estamos progresando, no estamos rompiendo barreras. Esta es la cuarta vez que estás aquí y deberíamos ver un progreso, estás como estancada. Trabada físicamente, incómoda. No estás 'jugando', actuar es jugar. Además el tema es para adolescentes de otra época", arrancó Nacha Guevara, lo que marcó la tónica del resto las devoluciones. La Princesita quiso hacerle un favor, pero fue para peor: "Tenés una bonita voz que no sabés colocar, tenés que saber usarla. Yo lo entiendo porque ya lo pasé. Fue como cuatro o cinco mujeres cuando suben a un karaoke". No aclares que oscurece.

Once puntos entre las dos, que apenas saltó a 16 con el voto de Moria Casán. "Trapani, largando todo lo que tenés adentro", fue la escueta devolución para una pareja que no termina de convencer y, si el fin de semana no cambia radicalmente, en la sentencia del lunes tendrá que afrontar una parada muy difícil.