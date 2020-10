Cantando 2020: Rocío Quiroz brindó una versión de "Garganta con arena" y dejó a todos perplejos Crédito: Prensa LaFlia

En su segunda participación en Cantando 2020, Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón eligieron compartir el escenario con Rocío Quiroz. "Le dio la teta hasta recién y bajó", contó la actriz sobre la cantante, que fue madre hace apenas unos meses. "La traje conmigo porque es muy chiquita y si la dejo llora", explicó la intérprete de "Amor de La Salada". Luego brindó una encantadora versión de "Garganta con arena", que fue festejada por el jurado y despertó el pedido de la conductora, Laurita Fernández, de que la tengan en cuenta como nueva incorporación en el certamen.

Después, sí, las tres cantaron juntas "Santo, Santo", de Gloria Estefan, y escucharon la devolución del jurado. Nacha Guevara, dueña del voto secreto durante esta ronda de tríos, expresó: "Rocío, sos muy auténtica y eso vale oro. Eso que hiciste en la última frase del tango fue maestría. Tres mujeres... Por fin ellas dos cambiaron de frente y recorrieron la pista. El final, que fue muy difícil, estuvo muy logrado. Me gustó".

"Este es el primer escenario al que subís desde que sos mamá, y mirá qué escenario. Bienvenida, Rocío; te admiro mucho. Yo le habría subido medio tono porque les quedó bajo a las tres, pero me gustó", expresó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla (6) sumó: "Se las vio muy comprometidas. Noté que faltaba un ajuste en las voces y algunos detallecitos de afinación, pero en rasgos generales lo hicieron bien".

"A mí no me gustó, me fascinó. Son vayainas peligrosas. Por otra parte, Rocío, conozco un poco tu vida y sos una persona sensible. Sé que sos una mujer que pudo superar la violencia de género. Tenés una voz fabulosa. La puesta en escena me metió en Bahía, como si fueran ritualistas. Guachas gualicheras. Yo me creí el cuentito", cerró.

El coach, entonces, pidió la devolución del BAR, y quien tomó la palabra fue la bailarina Lourdes Sánchez (+1): "Mujeres hermosas. Hicieron un show divino, emanaron una energía hermosa que se valora. Rocío, es un placer que estés acá. Me gustó que, cuando cantaron juntas, fue muy parejo".

"Como grupo me gustó mucho. A Agos se la ve muy auténtica. En el comienzo sentí que hubo un 'desafín', pero a medida que fue avanzando el tema, se acomodaron. Rocío tiene una seguridad y una firmeza maravillosa", sumó Laura Fidalgo (+1). Aníbal Pachano (+1), cerró: "Esta es la primera vez que siento un show donde se armonizaron las voces de distinta manera. No fue solamente salir a cantar y decir la letra. Hubo algunas desafinaciones, pero fue muy linda la puesta y la conexión entre ellas".

