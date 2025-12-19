MasterChef Celebrity: cartas, lágrimas y una extraña propuesta de Wanda Nara a la actual pareja de Maxi López

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a una serie de desafíos culinarios para tratar de conseguir su permanencia en el concurso. Pero antes de dar por comenzada la competencia, recibieron un obsequio de Navidad y la carta de un ser querido. “Te morfo todo, a tus platos y a vos, Pipo. Te amo”, le escribió su novia, la bailarina Fiorella Jiménez, a Agustín “Cachete” Sierra.

“Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste, todo lo que sacrificaste, y todo lo que seguís dando. Te amo”, le escribió, a su vez, Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, y al leer el mensaje, en exfutbolista o pudo contener las lágrimas.

"Me voy a volver a casar": la frase de Maxi Lopez en Masterchef Celebrity

Después de que su exmarido recibiera el abrazo contenedor de sus compañeros, Wanda Nara, la conductora, preguntó: “Maxi, ¿no querés leer un poco más?“. Y ante la respuesta negativa del padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, bromeó: “Para ponerle un poco de humor, ¡qué buen cambió que metió Maxi, que su mujer habla tantos idiomas! Escribió en español, Daniela". La pareja de López es sueca y actualmente se encuentra en Suiza cursando el último tramo de su segundo embarazo: juntos son padres de Elle y próximamente nacerá Lando, el quinto hijo del futbolista.

Desde hace un tiempo corren los rumores de que el futuro cercano de López trascurrirá en el país, pero para eso, su nueva familia tendría que instalarse aquí. En un programa anterior, el exfutbolista explicó que lo más difícil de estar en la Argentina junto a sus hijos mayores es que extraña a su esposa y a su hija, y que al estar en Suiza no deja de extrañar a sus hijos. Por eso, la opción de que todos vivan en Buenos Aires podría simplificarle la vida.

“Sí, escribió en español. Hay que empezar a practicar”, le respondió a su exesposa. Y Wanda, inmediatamente, le preguntó si la modelo sueca tenía pensado instalarse en el país. “Hay que tener una reunión, pero está bueno que hable en español y que escriba”, indicó.

Y Wanda disparó: “Aparte, acá estoy yo. La puedo llevar para todos lados. Nadie como yo para mostrar Buenos Aires”. Más adelante, la conductora señaló: “¿Cómo podemos hacer para que venga? Yo la puedo contratar para mis marcas y le puedo dar una mano para lo que necesite: le puedo subir una historia, podemos hacer una tapa de revistas juntas, cuasi desnudas, con algún título como ‘nos gusta más Maxi que comer pollo con la mano’. Decile que acá en la Argentina se usan las ‘ondas del verano’, y podemos hacer una producción las dos en tanga en Punta del Este".

A Susana Roccasalvo le escribió su única hija, Belén, a quien la periodista considera la razón de su vida”: “Me encanta verte en esta nueva faceta. Sabía que la ibas a romper. Dale, que te quiero ver en la final”.

“Michael, muchos éxitos para esta nueva semana. Rompela toda. Estamos muy orgullosos de vos. No entendemos cómo llegaste tan lejos, pero estamos felices por lo que estás logrando. Te amamos”, le escribieron, a su vez, Bárbara y Felipe, los hijos menores de Miguel Ángel Rodríguez.

Andy Chango también recibió un mensaje de su hija, Martina: “Estoy muy orgullosa de tu manejo de la paciencia. Te quiero infinito. Aguantá, así me comprás un mic”. El actor y cantante aseguró que no iba a emocionarse porque llorar en la tele le parecía patético, pero luego, al ver que todos sus compañeros estaba al borde de las lágrimas, pidió disculpas.

Uno de los que se emocionó fue Claudio “Turco” Husaín, que recibió una carta de su pareja, Romina Ansaldo, y de su hijo menor, Mateo: “Claudio, estoy orgullosa de vos, de todo lo que lograste y de lo buen papá que sos. Soy bendecida de tenerte, te merecés cada logro que estás viviendo”.

Luego, entre lágrimas, La Joaqui leyó el mensaje de su tío: “Aquí estoy todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, tenés un plus: sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando. Pero vos, tranquila, confía en vos misma. Sos una jugadora diferente, la que si se cae, se levanta con más fuerzas. Como ya te dije, pase lo que pase, para mí ya ganaste”.

“Para mí, mi tío es como mi papá. Con mi papá empecé a tener un vínculo de más grande, cuando tuve a mi primer bebé. Y mi padrino siempre fue la persona a la que recurrí cuando necesitaba ayuda y él se hizo cargo hasta de lo que no le correspondía. Por eso, tenemos un vínculo muy especial”, explicó la cantante.

“Quería cumplirte todos tus sueños y vos cumpliste los míos. Gracias por tanta felicidad”, escribió, a su vez, el padre de La Reini.

¿A cocinar!

Una vez concluido el emotivo momento, se dio por comenzada la competencia. Como el leitmotiv de esta semana fueron las “olimpíadas”, antes de comenzar con el desafío culinario, los concursantes debieron mostraron su destreza en el deporte nacional, el pato. “Entre todos ustedes se van a poner de acuerdo para elegir tres participantes que van a jugar contra nosotros tres”, les informó Donato de Santis, hablando en nombre de los demás miembros del jurado, Damián Betular y Germán Martitegui.

El premio, si los jugadores resultaban vencedores, era la suma de cinco minutos al tiempo establecido para realizar la preparación de la noche. López, Rodríguez, Roccasalvo, Julia Calvo y Andy Chango decidieron darle la responsabilidad de ganar a los más jóvenes: Emilia Attias, Ian Lucas y Cachete.

Con tantos de Emilia y Sierra, finalmente consiguieron esos minutos extra para preparar un plato libre, pero con un ingrediente obligatorio: pato.

Al pasar por las estaciones, Wanda notó que Ian Lucas tenía un anillo y comenzó a indagar al respecto, siempre haciendo hincapié en el supuesto romance que el influencer está viviendo con Evangelina Anderson, que los observaba desde el balcón, divertida. “¿Estás comprometido?“, quiso saber la conductora; Ian contestó que no, pero que usaba el anillo porque se lo había regalado una persona especial. Tampoco quiso responder si estaba enamorado. ”Me parece una palabra compleja", esquivó, con una sonrisa.

Una vez transcurrido el tiempo estipulado, el influencer fue el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran su preparación: pato con puré de boniato y salsa de vino tinto y frutos rojos. “Excelente combinación y el pato está bien cocinado”, consideró Donato, luego de probar. Betular, en cambio, aseguró que lo mejor era la salsa y Martitegui elogió el emplatado y la piel crocante.

Luego llegó el turno de López y su magret de pato con base de puré y papines de pera. “Muy buena la cocción del magret, pero si le agregabas una cucharada más de agua a ese puré, era un licuado”, sintetizó Betular. Martitegui, a su vez, sumó que la idea de las peras estaba muy bien, pero que como es una fruta muy acuosa, en este caso hubiese sido mejor usar papas.

En tercer lugar, pasó Attías, con su pato a la turca con zanahorias glaseadas y peras a la manteca con romero. Luego de ver y probar la preparación, Martitegui indicó que estéticamente estaba muy bien y que le gustó mucho el sabor que quedó en la piel del pato, pero señaló que le faltaba una salsa. Betular tomó con la mano el perejil de la ensalada fresca sobre la que estaba montada la presa de pato para mostrar que tenía tallos. “Esto no lo como”, expresó.

Cachete no se despegó mucho de las propuestas de sus compañeros: presentó un pato con puré de zanahoria y peras con salsa de naranja, miel y teriyaki. “Me gusta lo que hiciste con la cocción de la carne, pero no tanto el puré, que desentona”, afirmó De Santis. Para Martitegui, esta fue la mejor salsa que Sierra preparó en el programa. Y Betular exclamó: “Tengo la boca muy contenta. La naranja y los sabores están muy bien”.

Julia Calvo, en tanto, pasó “muy confiada” con su pato a la naranja con puré de papas con tomate y compota de cebollas. “La cebolla está cruda”, fue lo primero que notó el maestro pastelero, y consideró que le hubiese venido bien un poco más de miel. Martitegui, una vez más, elogió la presentación, pero consideró que al pato le sobraban minutos de cocción.

Roccasalvo también eligió preparar pato a la naranja, pero en su caso lo acompañó con papas españolas y echalotes caramelizados. “Está perfecto”, festejó Martitegui. Y Donato no se quedó atrás: “Un festival de sabores”.

En penúltimo lugar, Andy Chango puso a consideración de los miembros del jurado su pato con chutney de frutos rojos y nube de puré con champiñones al anís. “Nunca comí pato porque mi primera novia tenía un pato de mascota que era mi amigo. Se llamaba Patricio”, explicó el artista.

“El puré no es una nube, pero es mejor que otros que hiciste antes. El pato está bien cocinado”, expresó Donato. Y Betular indicó: “Volvió ese Andy que puede dar más, pero se conforma con un cuatro. Es un plato con gusto a todo”. Y Martitegui aseguró que al jurado no le gusta que mientras sus compañeros trabajan en sus preparaciones, él riegue las plantas del estudio. “Es un buen plato, con una actitud cuestionable”, resumió.

Para el final quedó Rodríguez, que también preparó un pato a la naranja con papas y gajos de pera. “El punto del pato es excelente, la salsa está brillante”, aseguró Betular, y Martitegui estuvo de acuerdo, pero cuestionó la guarnición.

Luego de deliberar, los miembros del jurado llamaron primero a Cachete y Roccasalvo y les comunicaron que, por haber realizado los dos mejores platos de la noche, seguían en competencia. Rodríguez, Ian Lucas y López tuvieron la misma suerte.

Andy, Attías y Calvo quedaron para el final. “Esta noche todos cocinaron muy bien, los felicito por el esfuerzo que los hace dignos de seguir participando, pero uno de ustedes queda fuera de competencia”, explicó De Santis, antes de pedirle al único varón del trío perdedor que vuelva a su estación porque quedaba fuera de peligro.

Andy, entonces, intentó darle su famoso “beso de la muerte” a sus compañeras, pero Emilia lo esquivó. Las dos actrices quedaron con lágrimas en los ojos porque son muy amigas desde hace mucho tiempo y se alentaron durante la competencia. Sin embargo, ya no podrán cocinar juntas en el programa: el jurado decidió que Calvo quedara fuera de competencia.

Después de que Wanda le dedicara unas sentidas palabras, Julia Calvo la sorprendió con una revelación: “Agradezco la posibilidad de reencontrarme con todos los técnicos que hemos hecho tantas tiras; con maquillaje, con peinado, que son un mimo todos los días. No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, oriental, que quiero mucho... En ningún momento pensé: ‘Uy, es la enemiga de mi amiga’. Te conocí y sos un placer, una compañera de primera”, le confesó, refiriéndose a la China Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi, segundo marido de Nara. Y mientras la abrazaba, la conductora respondió con ironía: “Si sabía que eras amiga de la oriental, te daba un cuchillazo ahí nomás”.