Carlos de Elía

Medios

El histórico director periodístico de TN anunció su retiro

En las últimas horas, vía una carta a colegas y empleados, Carlos de Elía anunció que luego de 30 años dejará la redacción para empezar una nueva etapa en Artear, la división audiovisual del Grupo Clarín. Allí estaba a cargo de los noticieros de El Trece y la señal de noticias TN-Todo Noticias donde, desde 2018, tenía el cargo de director periodístico. En esta nueva etapa, se desempeñará como asesor de contenidos del director general de la productora, Lucio Pagliaro. "Mi nueva tarea implicará una mirada más global de nuestro trabajo, enfocado en los problemas que enfrenta hoy la industria y los medios de comunicación", contó De Elía.

Radio

Diego Leuco deja a Lanata en Mitre

Luego de casi 7 años, el periodista Diego Leuco deja a fin de año uno de los ciclos líderes de la AM, Lanata sin filtro (lunes a viernes, de 10 a 14, por Radio Mitre AM 790), donde comparte el aire con Jorge Lanata, y es su reemplazo natural cuando se ausenta. Sin una razón especial, más que por cansancio, y con intenciones de tomarse vacaciones en enero, momento en que pueden tomárselas en la conducción de Telenoche (eltrece) el hijo de Alfredo les comunicó tanto a Lanata como a las autoridades de la emisora que este era su último año en el ciclo de la segunda mañana de la radio. Leuco debutó en la 790 en 2014, a los 24 años, radio en la que condujo Volviendo a casa junto a Nati López de 19 a 20 (hoy a cargo de Pablo Rossi) y se transformó en el conductor más joven de la historia de la emisora. Mientras espera poderse tomar su descanso y abierto a escuchar ofertas de diferentes radios, inclusive de la propia Mitre, el joven continuará al frente de Telenoche, el noticiero más reconocido de la televisión argentina, en El Trece y de Ya somos grandes, por Todo Noticias, los jueves a las 22.

Radio

Del Plata, ante un nuevo escenario

Tras la salida en agosto del grupo Octubre de Radio del Plata, que intentó sostener con Julieta Laborde a la cabeza, una vez más se prende una luz de esperanza en la histórica radio AM 1030. Por medio de la productora Barboza SRL., de Isabel García, en los últimos días se realizó el pago íntegro de salarios de sus trabajadores y de esa manera evita nuevos paros que sufre la emisora desde hace tiempo. Entre los pasos por seguir urge ordenar la programación y lanzar una nueva grilla para marzo de 2021. La misma programación será ideada y dirigida por el periodista Antonio Fernández Llorente y la productora Fabiana Segovia

Televisión

Altavoz fue elegido finalista en los premios Produ Awards 2020

El programa Altavoz, que conducen Cata De Elía y Juani Velcoff Andino todas las tardes de 17 a 19 en la TV Pública fue seleccionado entre los mejores de la región en el rubro de contenidos no guionados en los Produ Awards 2020, junto a ciclos de Colombia, EE.UU., México y Chile. El ciclo se conecta con jóvenes de todo el país para que cuenten sus historias, muestren su arte y den su mirada sobre la actualidad. Además, abren el debate sobre los temas de agenda y brindan espacio para el entretenimiento.

Cable

Una ex 678 gana cada vez más aire en C5N

Luego de haberse incorporado en septiembre a los noticieros del fin de semana de C5N, la ex 678 y militante kirchnerista Cynthia García se sumó a Batalla cultural, el ciclo que tiene Víctor Hugo Morales los martes, a las 23, en esa misma pantalla. La también compañera de Morales en La 750 AM comparte staff junto a Sofía Caram, en temas políticos y judiciales, Fernando Borroni y Javier "El Profe" Romero. El envío está pensado esencialmente como un ciclo político ceñido al discurso oficialista y a la crítica de medios.

Radio

Canciones e historias de amor con Cristian Palacios

En las últimas semanas, el animador y locutor Cristian Palacios desembarcó la FM Mucha Radio 89.5, que pertenece al grupo Octubre y aspira a combinar aspectos de la AM y la FM, con una mezcla de noticias y música. Palacios (ex La 100 y Radio Mitre), conduce a diario de 22 a 0 Historias de amor, un formato de canciones románticas e historias, donde transitan con lentos en castellano, un refugio para la reflexión y la charla con oyentes sobre sus historias (historias de amor históricas, de desamor, historias con ex, y los famosos y sus historias sentimentales, todo entre lecturas de autores reconocidos).

