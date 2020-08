Tras un conflicto gremial, el Grupo Octubre se va de Radio del Plata

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 13:04

Luego de los rumores que corrieron en la tarde del viernes, el Grupo Octubre de Víctor Santa María decidió retirarse y dar por terminado el acuerdo que tenía con Electroingeniería para producir y hacerse cargo de gran parte e la programación de Radio del Plata. El paso al costado se produjo luego de que los directivos de Electroingeniería no pagaran los sueldos del personal de la emisora, lo que originó un conflicto gremial con paro de actividades desde el viernes a las 15 horas hasta el próximo lunes 17.

El pasado 5 de mayo, el Grupo Octubre y Del Plata habían firmado un acuerdo para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de nuevos contenidos y la exploración de nuevas posibilidades de negocios relacionados con la industria de la comunicación. El acuerdo establecía que Santa María se hacía cargo de solventar económicamente la nueva programación que, hasta el momento, ocupa la franja de 6 a 0 horas, de lunes a viernes, y que tiene como figuras a Pablo Marcovsky, Marcela Coronel, Diego Pérez, Fernanda Iglesias y Quique Sacco entre otros.

Según se pudo saber, esa programación ideada por Octubre llegará a su fin entre el 28 y el 21 de agosto. Electroingeniería, en tanto, se encargaba de los costos fijos del personal técnico de la emisora, algo que no se cumplió.

Fuentes del Grupo Octubre aclararon a este medio que no adeuda nada a ningún trabajador ni incumplió con ellos. Ellos coproducían en una determinada franja, pero, según indicaron, los que no pagaron no son ellos. A la fecha, al personal de la histórica AM 1030 se le adeuda la totalidad del salario de julio, un porcentaje correspondiente al mes de abril y el aguinaldo, además de tres meses que la empresa debe del año 2019. La problemática fue notificada mediante un comunicado firmado por los distintos sindicatos como AATRAC, SALCo, SUTEP y UTBA.

El comunicado de los gremios

El futuro de la programación

Mientras Electroingeniería comenzó a pensar una nueva programación para poner el aire desde septiembre, desde Grupo Octubre aseguraron a LA NACION que los ciclos de ese acuerdo podrían recaer desde septiembre u octubre en una FM que ya posee Santa María, la 89.5 FM, emisora actualmente llamada RQP (Ex FM Urbana y Arpeggio), que trasmite música de los artistas y bandas más importantes del rock, reggae y heavy metal de la escena argentina e internacional.

En diciembre último, Telearte -la firma que controla Canal 9- y Octubre firmaron un acuerdo para desarrollar nuevos contenidos audiovisuales y comercializar en forma conjunta sus medios, unión que se concretará en el mes de octubre, en caso de que no haya cambios tras el fallo de la justicia de los Estados Unidos a favor del empresario González González. La nueva señal, de noticias, se llamará IP Información Periodística.

El conglomerado de medios que encabeza Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), incluye a Página 12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano y PIN, y las radios AM 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) y FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo).