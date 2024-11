Carmen Barbieri debutó en las tardes de eltrece: nuevo panel, piropos, un invitado de lujo y una propuesta inesperada

La grilla televisiva está en constante movimiento. Desde hace unas semanas, las tardes de eltrece están sufriendo algunos cambios en busca de mayor audiencia. Mientras que el programa conducido por José María Listorti, 100 Argentinos dicen, llegó a su fin, formatos como El gran premio de la cocina regresan de la mano de Leandro “Chino” Leunis y Micaela Vázquez. Por su parte, el ciclo de actualidad Poco Correctos no sólo adelantó su horario una hora sino que tiene una nueva conductora, Carmen Barbieri, y algunas caras nuevas dentro del equipo.

“Carmen, bienvenida a las tardes de eltrece”, dijo Mario Massaccesi desde el estudio de Cuestión de peso. “Hola, mi querido Mario. ¡Te amo!”, lanzó la capocómica antes de halagarlo por su bronceado. “Carmen poco correcta”, “Te queremos Carmen”, decían algunos carteles que sostenían los participantes del reality a modo de bienvenida. “¡Qué lindo! Cómo los extraño...”, expresó ella, que hace unos meses se puso al frente del ciclo cuando el periodista y conductor se tomó vacaciones.

Luego de los agradecimientos, la figura de la señal de Constitución confesó qué significa desembarcar en las tardes de eltrece. “Yo no estoy nerviosa, pero así como ‘vamos a ver qué pasa’. Lo mismo me pasó cuando te fuiste a África, me dejaste el programa y yo tenía que saber de cada participante”, recordó Barbieri que -a partir de este lunes- estará mañana, tarde y noche en pantalla.

Carmen Barbieri debutó en las tardes de eltrece: nuevo panel, un invitado de lujo y una propuesta inesperada Prensa eltrece

Antes de presentar a su panel y advertir que “es la primera vez que trabaja” con algunos de ellos, la conductora reveló las novedades que tendrá este formato que hasta hace unos días estaba bajo el mando de Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis. “ Vamos a tener actualidad, invitados sorpresa, de todo. Este primer programa tenemos un invitado que no es mediático y dijo que sí ”, anunció la actriz generando una gran expectativa.

Luego de bromear con la cantidad de veces que tendrá que cambiarse al día (para su ciclo Mañanísima, Poco Correctos y Los Ocho Escalones), el conductor de Cuestión de peso finalmente le dio el pase a su compañera. “Muchas gracias Poco Correctos, muchas gracias eltrece, muchas gracias Pablo Codevilla, el ‘Chueco’ Suar, Coco Fernández, a toda la gente de la producción, los cámaras, que los quiero. Estoy en otro estudio, no puedo creer que estoy acá haciendo las tardes”, relató Barbieri emocionada.

Tras revelar que le dieron un camarín “de estrella”, Carmen advirtió que siempre se sintió una artista popular. “ Yo no quiero ser estrella, solamente popular, elegida por el público. Yo soy gracias a ellos. Un día me dijeron sí y nunca más me soltaron. El único que me fue fiel fue el público, porque los hombres mejor ni hablar… Podemos hablar de la infidelidad”, bromeó la conductora.

Minutos después, Barbieri se dirigió a la mesa donde la esperaban sus nuevos compañeros y un mural al estilo Andy Warhol con su rostro. “Tengo un equipo maravilloso”, dijo la actriz mientras presentaba a Estefi Berardi (su compañera de Mañanísima), Nacho Otero, Virginia Gallardo y el pediatra Diego Montes de Oca. Mientras que a la bailarina correntina la definió como “su futura vedette”, del periodista destacó su sensualidad. “Lo que te admiro. Con él trabajé un poquitito en Los ocho escalones. Es serio pero muy seductor. Hay que tener cuidado con este porque te enamora ”, dijo. Respecto al médico, observó: “Para estar conmigo tenés que estar un poco loco y vos sos un poco intenso”.

Tras darle la razón, Montes de Oca expresó: “La salud no solo es física, es mental y social y para estar bien hay que dar las gracias. Así que voy a empezar dando las gracias a Canal 13 por estar acá, porque el que es más agradecido y solidario es más feliz”. “La gratitud pasó a ser una virtud cuando tiene que ser lo más común; tendría que ser lo natural”, coincidió Carmen.

“Viste que está de moda esto de pedirle al universo y manifestar, hoy hay un portal importante 11-11, así que buen augurio para este comienzo”, interrumpió Gallardo mientras Otero contó cuál es su cábala antes de salir al aire: “En esto de ser agradecido, nosotros tenemos una estatuita de Santa Clara de Asís en el pasillo (que es la patrona de la televisión) y siempre que paso la toco”, reveló.

Invitado VIP y una propuesta muy especial

Luego de abordar los temas de actualidad, Barbieri presentó a su primer invitado de lujo: Leonardo Sbaraglia. “¿Estás solo?”, arremetió en su rol de poco correcta ni bien lo vio entrar. “ Estoy muy bien acompañado. Arrancamos con todo ”, dijo el actor mientras confesaba que “enamorarse es lo más lindo del mundo”.

Tras aclarar que no suele ir a los programas de TV, el actor repasó sus comienzos en eltrece con la tira adolescente Clave de Sol. “Yo trabajé en este canal desde el año 87 hasta el 91. Vine a hacer un casting, me eligieron para Clave de sol. Llamé a mi papá y a mi mamá de un teléfono público para ver qué hacer, porque nunca había hecho nada”, recordó entre risas.

Sbaraglia junto a Carmen Barbieri y el flamante panel Prensa eltrece

Al advertir la importancia que tienen las familias a la hora de no marearse con el éxito y la fama, Sbaraglia contó una anécdota con su abuela, una cantante de ópera: “Mi abuela me grababa cada vez que aparecía en la tele. Yo iba los viernes a su casa, mirábamos los dos los tapes y me hacía la crítica; me daba con un caño”, aseguró.

Luego de ver un clip donde queda al descubierto por qué el artista también es “poco correcto”, Sbaraglia se animó a hablar como ventrílocuo y a cantar un tango de Gardel. También, contó a qué película argentina le dijo que no y se arrepiente hasta el día de hoy. “ Nueve reinas fue un error. Era para el papel de Gastón (Pauls). Había terminado Plata quemada, le había puesto mucho el cuerpo y me estaba por ir a vivir a España. Me encanto el guion, dije que sí pero la película surgió de un mes para el otro. Dije que no podía y me equivoqué ”, reconoció.

La relación con su hija, la importancia que tiene la familia para él y los proyectos que se vienen también fueron parte de la charla. Tras aclarar que vive en Argentina desde 2008, el actor se sinceró: “Tengo la suerte y el privilegio de trabajar afuera, pero mi país y mi lugar es este”. Y enseguida, reveló cuál es su asignatura pendiente: hacer comedia musical. “Yo tengo una en carpeta. ¿Trabajarías conmigo?”, le preguntó Barbieri en su faceta de productora. Ante un Sbaraglia dubitativo, la capocómica le dijo el título de la obra que es un éxito en Broadway: “La muerte le sienta bien”, lanzó con intenciones de convencerlo. “Uyyyy, esto era una prueba para eso, ¿no? ¿Pasé? ¿Llamo a mi mamá y a mi papá?”, reaccionó el actor recordando sus inicios y prometiendo pensar en la propuesta.

LA NACION