Cau Bornes desmiente estar separado de Valeria Lynch: "Es una movida de prensa"

Mientras Valeria Lynch asegura estar separada, Cau Bornes parece tener otra versión de los hechos. Esta tarde, el marido de la cantante rompió el silencio, desmintió la separación y aseguró que es todo "una movida de prensa".

"La única cosa que puedo decir es que no es nada oficial. Es para promover un poco sus shows de ahora [Valeria se presenta el 1 de septiembre en La Trastienda] porque hay una crisis muy grande. Es una movida de prensa porque a la gente le importa mucho la vida del otro. Yo tomé esto también para lanzar un nuevo disco, que se llama Zsamba", aseguró el brasilero a través de un mensaje de audio, en Confrontados.

Mientras que desde el entorno de Lynch confirman que la cantante ya inició los trámites de divorcio, Bornes confiesa que aún siguen viviendo bajo el mismo techo. "Nosotros estamos casados en comunión de bienes, no es un concubinato lo nuestro. Y no me pidió salir de la casa. Fernando Burlando tiene toda la información", explicó Bornes al respecto.

Frente a esto, Cesar Jurisich, panelista del ciclo de ElNueve e íntimo amigo de Valeria, aseguró que el conflicto de la pareja comenzó hace un año y que la cantante hizo todo por salvar su matrimonio, pero que aparecieron audios que hablarían de varias infidelidades por parte de él. "Ella apostó e hizo lo imposible para seguir, pero tuvo que poner un punto final. Ya inició los trámites de divorcio", explicó el diseñador.

Casados desde abril de 2008, esta no sería la primera crisis de la pareja. Recordemos que en 2013 también hubo un fuerte rumor que los llevó a dormir en cuartos separados pero afortunadamente la pareja pudo salir adelante. Sin embargo, las continuas infidelidades por parte del músico serían el gran detonante de la ruptura esta vez. Fue en Pamela a la tarde donde Carlos Monti habló de una supuesta tercera en discordia (oriunda de Tucumán), de la cual la intérprete sospechaba hace tiempo.

Si bien Fernando Burlando (amigo y abogado de la familia) afirma que la separación es un hecho, desmiente rotundamente estas versiones de infidelidad. "Los quiero mucho a ambos y sé que hay una situación de desgaste entre ellos; aunque todavía hay mucha tela por cortar. No sé nada sobre infidelidades, me cuesta creerlo porque ambos son dos personas de bien. Además, está su hija Tais de por medio, a quién Valeria quiere como su propia hija", indicó el letrado.

La palabra de Valeria Lynch

Después de tantas especulaciones, la palabra tan esperada llegó. Luego de conversar con Oscar Gonzalez Oro en su programa de Radio 10, Valeria Lynch frenó para hablar con la prensa y confirmar, una vez, más su separación.

"Sí, estoy separada hace bastante pero ustedes recién se enteraron hoy. Ya hice catarsis, ya está. Estoy muy tranquila. Siempre una separación es horrible pero fue una decisión de los dos, muy adulta. Él es una muy buena persona y tenemos mucho respeto el uno por el otro. Se acabó el amor y cada uno merece ser feliz por su lado", expresó la artista.

En cuanto a los rumores de infidelidad, la cantante descartó la existencia de una tercera en discordia durante estos años de relación. "No me interesa lo que digan. En el momento en que estuvimos juntos, no hubo ninguna otra persona. Ahora no sé, él puede hacer lo que quiera", aseguró Valeria dejando en claro que ya no hay vuelta atrás.