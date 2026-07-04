Cómo fue el rating del partido de la Argentina contra Cabo Verde

La Copa Mundial FIFA 2026 entró en su capítulo más emocionante con el arranque de los dieciseisavos de final, una etapa donde ya no existen las segundas oportunidades. A partir de ahora, cada partido será una auténtica final. Las 32 mejores selecciones del campeonato se enfrentan para seguir adelante y uno de los encuentros más esperados fue el de Argentina frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

La albiceleste llegó como una de las grandes favoritas tras firmar una fase de grupos perfecta con tres victorias, nueve puntos, ocho goles a favor y apenas uno en contra. Del otro lado, el equipo africano avanzó con tres empates que le permitieron sumar tres puntos y clasificar como segundo lugar del Grupo H.

El chichón de Messi tras el partido ante Cabo Verde

Desde el comienzo del Mundial de fútbol, los números de rating de la televisión abierta subieron considerablemente. De hecho Telefe, que es el canal que más partidos transmite, cerró el mes con un promedio de 53,36% de share y 9,12 puntos de rating, el mejor en años.

Además, 19 de los 30 días del mes superó la suma de todos las señales de aire.

Por su parte, más de dos millones de personas vieron la fase de grupos de la Copa 2026 por Flow y 1.6 millones siguieron a Argentina en sus primeros tres partidos por la plataforma.

Asimismo, DGO triplicó su consumo desde que inició el evento más importante del año. DSports fue el canal más elegido, ya que es el único que transmite los 104 partidos completos, y se llevó el 50% del share de pantalla desde el comienzo del certamen.

El triunfo argentino (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los promedios de rating de la selección nacional fueron récord, con lo cual todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el encuentro con Cabo Verde. Telefe preparó una transmisión especial que arrancó pasadas las 15.45 con Palpitando la previa con un piso de 7.4 puntos. Desde el Hard Rock Stadium de Miami, Sofi Martínez junto a Guillermo Panizza, Lucila ‘Tora’ Villar y Grego Rosello mostraron lo que sucedía en la puerta del estadio antes del comienzo del partido. Además, desde adentro, Maxi López y Miguel Bossio acercaron toda la información y los últimos detalles tácticos del partido.

Por su parte, la Televisión Pública puso en el aire desde las 16 Zona Mixta con Jonás Gutiérrez y Alejandra Martínez, junto a Gabriela Previtera, Germán Berghmans y la participación de Germán Ostertag y Priscila Crivocapich, que logró llegar a los 2,5 puntos de rating.

La previa

Desde las 17, Telefe hizo la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde. La transmisión estuvo a cargo de Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sofi Martínez y todo el equipo periodístico para seguir este nuevo paso de la selección en el evento deportivo más importante del mundo. El segmento comenzó con un piso de 7 puntos y llegó a los 28,5 puntos.

Como suele suceder en estos casos de eventos masivos que se llevan todo el interés, los canales modifican su grilla para no exponer sus programas. En este caso, Eltrece decidió levantar ¡Ahora Caigo!, Telenoche y Es mi sueño; en su lugar emitió dos películas: a las 18.15 Los Fabelman con Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Seth Rogen y a las 20.45, Ricky Stanicky con Zac Efron y John Cena.

Messi, en la cancha (AP Photo/Chris Carlson) Chris Carlson - AP

América repitió SQP y LAM, mientras que Bendita se emitió en vivo. De todas maneras, los números que quedaron para el resto fueron casi nulos.

A las 19 empezó a rodar la pelota en el campo de juego con un piso de 30,6 puntos en Telefe y 3,4 en la Televisión Pública/DSports. El seleccionado de Lionel Scaloni se instaló en campo rival desde el comienzo y buscó mover la pelota de un lado al otro para encontrar espacios.

A los 28 minutos, Messi abrió el marcador para la Argentina con una definición de enorme jerarquía, luego de un preciso pase largo de Lisandro Martínez y un control magistral que dejó la pelota lista para definir ante la salida de Vozinha. Con este tanto, el rosarino llegó a siete goles en el Mundial 2026 y amplía su récord como máximo goleador de la historia de la selección argentina, con 20 tantos en Copas del Mundo. En esta instancia, el rating trepó a los 34,7 puntos en Telefe y a los 3,7 en la pantalla estatal. El pico del primer tiempo fue de 35,3 en Telefe y 3,9 para la Televisión Pública/DSports.

Pasadas las 20 comenzó la segunda etapa con un piso de 33,3 puntos en Telefe y 3,9 en TV Pública y DSports. El seleccionado africano salió al segundo tiempo con una presión más alta y mostró una postura más ambiciosa en busca del empate.

Emiliano 'Dibu' Martínez CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los ocho minutos, Emiliano Martínez respondió con una gran atajada ante un potente remate rasante de Deyroy Duarte pero luego Cabo Verde convirtió el primer gol. Ryan Mendes asistió con un pase entre las piernas de Facundo Medina y Deyroy Duarte definió de primera.

En esta instancia creció a 35,3 en Telefe y 4,3 en el canal estatal. Scaloni realizó una nueva modificación en busca de recuperar el control del mediocampo, Leandro Paredes reemplazó a Rodrigo De Paul. La marca máxima del segundo tiempo fue de 36,2 y 5,0, respectivamente.

Argentina y Cabo Verde tuvieron que disputar el tiempo suplementario para definir al clasificado a los octavos de final. La Argentina volvió a ponerse en ventaja en el comienzo, después de un córner al área y un rebote, Lisandro Martínez capturó la pelota y sacó un potente zurdazo al primer palo que dejó sin chances a Vozinha. El rating se sostenía en 35,8 en Telefe y 5,2 puntos en TV Pública/DSports.

En un partido infartante, el equipo africano empató de la mano de Sidny Lopes Cabral. En el comienzo de la segunda etapa, Cristian ‘Cuti’ Romero marcó de cabeza el 3-2 para la albiceleste, tras un córner ejecutado por Messi que los llevó a la victoria. La Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde después de un tiempo suplementario vibrante y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto en Atlanta.