¿Cómo le fue al segundo programa de Susana Giménez? A pesar de Javier Milei y Cristian Castro, la audiencia bajó

Anoche, cerca del final de la segunda emisión del año del programa de Susana Giménez, la diva se sentó en su escritorio para hacer su tradicional llamado a los televidentes, esperando el saludo de “Hola, Susana” que es una marca registrada de la conductora, y también de la TV, de los últimos 35 años. La respuesta fue decepcionante: pasada la medianoche, los espectadores, incluso aquellos en busca de ganar el millón, ya no contestaron el teléfono. Tal vez se habían ido a dormir, como parecía sugerir el sonido ambiente de la canción de cuna que se escuchaba en el estudio o quizás ya habían cambiado de canal. Como sea, las cifras de rating de la emisión reflejan el éxodo: en los primeros instantes del lunes, la medición de audiencias del ciclo de Telefe fue de 8,2 puntos, bastante por debajo, lógicamente, de las métricas del resto del programa que de todos modos en su totalidad no logró alcanzar los números conseguidos la semana pasada.

Anoche, con el debut del nuevo juego que reparte 100 millones de pesos, la presencia de Cristián Castro, su pareja y de la española Úrsula Corberó en el living y, especialmente la entrevista pregrabada con el presidente Milei, Susana Giménez marcó 14,2 puntos. Y de 10,5 también. Lo que parece un sinsentido incluso hasta para aquellos que no sean expertos en estadísticas. Es que como en la TV el éxito de los canales televisivos y cada uno de sus programas se mide de muchas maneras, pero una sola tiene la cualidad incontestable de los números del rating, a veces los productores desarrollan estrategias para esquivar su contundencia indiscutible. Así, anoche, en términos formales y en función de las planillas de rating, la conductora no hizo un programa sino dos. Para acolchar la caída con respecto de la medición del primer envío del año –que había sido de 16,3 puntos de promedio– Telefe decidió dividir el programa de ayer en dos. Así, de un lado quedó la primera hora y veinte del programa en la que se dieron los picos de audiencia con el segmento inicial de “Salven al millón” (14,5) y la charla con Castro y su novia (14,9). Durante los 22 minutos que duró la entrevista con Milei, el rating fue bajando: de 13,8 en los primeros minutos, al cierre del encuentro pregrabado la cifra se instaló casi un punto más abajo.

Ya de regreso al piso, apareció en el costado inferior derecho de la pantalla la placa que indicaba el final de un programa, aunque puede que los espectadores no hayan notado un cambio entre un ciclo y el otro. Es lógico: la única razón de la maniobra se refleja en la planilla de rating dada a conocer esta mañana. Si los 14,2 puntos de promedio del primer “episodio” se comparan con los 16,3, de la semana pasada, la diferencia es grande, pero esperable, teniendo en cuenta el quilate de las estrellas y las expectativas del debut. Sin embargo, si se sumaran los ratings de las dos partes de anoche, el promedio habría sido de 12,3 puntos, cuatro por debajo de la semana pasada.

A pesar de que es muy difícil saber qué habría sucedido si la producción del programa conseguía la entrevista con Carolina Pampita Ardohian tras su escandalosa separación, es seguro es que el programa necesitaba mucho más a la modelo de lo que ella necesitaba al programa. En su seguidilla de posteos durante el fin de semana, la modelo se ocupó de desmentir a su futuro exmarido, pero también hizo referencia a su decisión de no aparecer en TV. “Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa. No voy a ir a ningún programa. Y todo lo que se especula con una participación mía en algún lado o pedido a cambio de dar una entrevista es mentira”, aclaró en Instagram ayer por la mañana.

La buena noticia para el ciclo de Telefe llegó del lado del encendido, es decir las personas que estaban viendo a Susana Giménez de entre todas las que veían TV abierta anoche: las cifras se mantuvieron altas, por momentos cerca del 68 por ciento, mientras que en ese horario Eltrece estuvo cerca del 28%. En la medición general del día, Telefe lideró los números de audiencia con un promedio de 6,1 puntos, mientras que en segundo lugar quedó Eltrece con 4, seguido de elnueve con 0,9 puntos, de América con 0,8, la TV Pública con 0,7 y Net, con 0,2 puntos.