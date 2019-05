La actriz visitó el programa televisivo Hay que ver y contó cómo se sobrepuso a los malos momentos que marcaron su vida Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

"Me pasaron tantas cosas que si me hubiese quedado ahí, hoy estaría muerta. Siempre miro para adelante", contó Cristina del Valle en Hay que ver, el programa que Denise Dumas y José María Listorti conducen por El Nueve.

La actriz, reconocida por su trabajo en comedias como Matrimonios... y algo más, enumeró alguna de esas vivencias que le marcaron la vida. Además de la trágica muerte de su marido, el actor Claudio Levrino, que se disparó con un arma accidentalmente en 1980, Del Valle habló de su hijo Federico, que es productor en Telefe. "A los 10 años tuvo un accidente con pirotecnia, que le mutiló parte de su mano derecha. Y el año pasado tuvimos un 'vueltito' terrible con mi nieto, Lucas. Y pasó un 18 de enero, el mismo día que el accidente de Claudio", recalcó.

"Mi nieto se metió debajo de un camión con la moto. La única suerte que tuvo Lucas fue que la moto lo tiró y tenía casco. Estuvo muy grave pero le salvaron la vida", recordó la actriz. "Mi nieto iba a trabajar a las 8 de la mañana, y una señora lo golpeó de atrás con el auto. Estuvo en estado crítico, internado más de un mes. Yo no quería que tuviera moto, ni él ni mis hijos. Hoy Lucas está bárbaro, y tiene hasta costillas y caderas de acero", bromeó.

"Creo que con eso cerré mi círculo de desgracias. Porque además, hace 24 años tuve un cáncer en el útero. Fui a operarme de endometriosis y cuando me abrieron, llamaron al patólogo. Creo que no lo había contado nunca. En ese momento estaba haciendo Matrimonios... y algo más", relató.

"Yo me enfrenté a un cáncer y no hay que tenerle miedo. Nunca tuve miedo de morirme porque tenía dos hijos que criar y muchas cosas por hacer. ¡Sabes cuánta terapia, cuántas misas, cuánto pedirle a la virgencita del Carmen! Cuando murió Claudio y luego Rubén [Green, su segundo marido, que falleció víctima de un cáncer en 2003], solo salía para ir la psiquiatra. Pero me aferré a la vida y a mis hijos. Y cerré el círculo. Ya está", contó, verborrágica.