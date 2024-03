Escuchar

La gala del domingo de Gran Hermano tuvo un comienzo muy atípico. Antes de dar por iniciado el juego, y repasar la placa de una nueva noche de eliminación, Santiago del Moro quiso ponerse en contacto con los jugadores, a raíz de un desafortunado comentario que tuvo Agostina Spinelli, una de las participantes de la casa.

Todo se dio el día viernes, en la cocina de la casa, mientras la expolicía lavaba los platos junto a Bautista, que le ayudaba con el secado y el orden general del espacio. En un momento, el uruguayo le avisó que dejaba por un rato su puesto y que iba a buscar las golosinas. “Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, lanzó ella sin filtro, haciendo referencia al atentado contra la mutual judía en el que murieron 85 personas y del que en julio se cumplirán 30 años. Como era de esperar, el clip con ese comentario fue muy repudiado en redes, y por ese motivo el conductor de Gran Hermano quiso hablar con los jugadores.

Como es regla, Del Moro se comunicó con todos mediante el monitor de la casa, y allí les dijo: “Antes de comenzar con el juego, hay cosas que vale la pena aclarar. Vengan que quiero hablar con todos. Vamos a olvidarnos del juego por un momento, voy a apelar a la sensibilidad de cada uno de ustedes como personas, como seres humanos que son. En este juego, en esa convivencia se dicen muchas cosas, y un comentario, una palabra al azar puede lastimar. Como creo en el don de gente, en este caso de Agostina, le voy a pedir que recapacite sobre algo que dijo al pasar, para que por favor pida disculpas”.

Entre los jugadores las caras eran de asombro, porque algunos no habían estado presentes frente al comentario de Agostina. Y de ese modo, Santiago continuó: “Estoy hablando no de algo que tenga que ver con el juego, sino de hablar al pasar sobre el atentado a la AMIA. Por si alguno de ustedes no sabe, porque no había nacido o no lo vivió, en la Argentina lamentablemente pasó esto, y lo más fácil después de este comentario podría haber ido desafectar o echar al jugador como se ha hecho en otras partes del mundo. Pero nos pareció más importante educar que sacar a alguien por un comentario que no fue hecho para lastimar. Cuando se habla del atentado a la AMIA se habla de esto”.

Dicho eso, la producción puso en pantalla (para los jugadores y también para los televidentes) un breve informe que detalló la gravedad de dicho atentado, con el fin de concientizar sobre lo inapropiado de hacer comentarios que relativicen ese trágico episodio de la historia argentina.

Una vez finalizado ese informe, Del Moro retomó la palabra y expresó: “Agos, el otro día vos al pasar hablaste de “explotar como la AMIA”, y no es un comentario al pasar, y quiero creer no lo hiciste adrede”. La jugadora inmediatamente pidió perdón por su comentario, por la ignorancia en lo que dijo, y se disculpó con los familiares de las víctimas. En ese momento, el conductor agregó: “Es mucho más importante en un programa de semejante llegada, pasar esto por ahí para la gente que como vos no tiene conocimiento de su gravedad . Una vez pedidas las disculpas, vamos a seguir con el juego, pero merecía salir y decirles esto. Obviamente que están conviviendo y se olvidan de las cámaras, pero con causas tan sensibles es bueno pedir disculpas. Valió la pena la aclaración. Se la podría haber expulsado, pero me parecía más constructivo esto, poner esas imágenes y decir “esto pasó”. Y ahí está el pedido de disculpas de ella”.

En redes hubo repercusiones con respecto a este episodio, y muchos usuarios celebraron que desde la producción de Gran Hermano tomaran medidas al respecto, y hablaran con Agostina sobre lo sucedido.

Duele escuchar que argentinos hablen livianamente del atentado a la AMIA.



Es evidente que, a 30 años del atentado, hay que seguir concientizando sobre lo ocurrido.



Eso eligió hacer Telefe. En prime time decidió explicar y mostrar imágenes del atentado, dejando claro que es… — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) March 4, 2024

El pasado viernes por la noche, y frente al malestar del público debido a lo dicho por Agostina, el canal emitió un comunicado que leyó Roberto Funes Ugarte durante La noche de los ex. “Queremos comunicar que Gran Hermano está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina. La resolución será revelada el próximo domingo”, expresó de manera contundente.

