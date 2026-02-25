Zoe Bogach fue a Gran Hermano y habló con Santiago del Moro del ingreso de su expareja

La casa de Gran Hermano Generación Dorada abrió sus puertas este lunes con el ingreso de la primera tanda de participantes. Entre ellos se encuentra Manuel Ibero, expareja de Zoe Bogach, quien participó en la edición 2023-2024 del reality.

Tras la presentación de rigor ante el público, el concursante habló dentro de la casa de su relación con la modelo: “Cada uno se mando sus caga.... En una relación no te podes quejar de algo que permitís, es bastante hipócrita. Decir ‘me manipulaba’... vos lo permitiste”.

Los dichos de Manu Ibero sobre Zoe Bogach que generaron polémica

A partir de esa declaración, Zoe reaccionó en sus redes sociales y decidió tomar cartas en el asunto con un abogado para que su exnovio no hable de ella dentro de la casa. Ante esta situación, Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, quiso interiorizarse sobre el tema que se convirtió en la primera polémica de este nuevo ciclo televisivo.

“¿Le mandaste carta documento a Manu?“, le preguntó Del Moro, en vivo, a la exparticipante. Al confirmar esta medida judicial, el conductor contó qué pasará en la edición de este miércoles: ”Lo van a intimar adentro de la casa. Mañana (por hoy) va a ir la escribana a intimarlo“.

Zoe Bogach y Manuel Ibero retomaron su relación cuando ella salió de Gran Hermano, pero todo terminó de la peor manera Instagram (@zoebogach)

Para darle un cierre al tema, Bogach pidió que Manuel deje de hablar de ella dentro la casa: “No quiero que hable de mí. No quiero seguir dándole fama”.

La presentación de Manuel Ibero en Gran Hermano

Oriundo de Zárate, el modelo, con pasado amoroso con Zoe Bogach, exparticipante del reality, se presentó ante el público y dejó tela para cortar sobre los detalles de su personalidad.

“Vengo al juego a romper con el paradigma o estereotipo que hay de que si estás trabado no sos inteligente. Soy un tipo que está bastante preparado, estudié gran parte de mi vida”, indicó.

La polémica presentación de Manu Ibero en Gran Hermano

Y, agregó: “Soy una persona bastante egocéntrica, un poquito soberbio, manipulador. Al tener un carácter más o menos fuerte, para el juego me va a servir mucho. Me voy a hacer notar mucho más que alguien que por ahí no se mete en conflictos”.

Tras el ingreso a la casa, Ibero se apegó mucho a Brian Sarmiento, el exjugador de Racing, Newell’s y otros equipos que competirá por el premio mayor.