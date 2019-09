Después de 27 años de relación, Graciela Pal se casó con el amor de su vida

Tras 27 años de noviazgo, Graciela Pal y Eduardo sellaron su unión este mediodía Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 17:18

Hace unas semanas, Graciela Pal pasó por el living de Intrusos y sorprendió a todos con una linda noticia: se iba a casar con Eduardo, el hombre con el que comparte su vida desde hace casi tres décadas.

"Va a ser algo íntimo. Mi testigo es mi hija Manuela y la de él, su hija Verónica. Confieso que tenía miedo de casarme, porque estamos tan bien que no lo pensamos. Quiero decir que existe el amor a mi edad y te podes enamorar con cosquillitas. Después, en diciembre, nos vamos de luna de miel a Cariló", confiaba la actriz, de 72 años.

Graciela Pal anuncia que se casa por segunda vez - Fuente: América tv 01:37

Video

Y hoy llegó el gran día. Súper elegante, con un traje blanco de chaqueta y pantalón y un ramo de jazmines, Pal compartió su emoción antes de entrar al civil. "Estoy muy feliz y emocionada con el amor de todos nuestros amigos y nuestra familia. No quiero llorar, pero me hace feliz compartirlo con ustedes", confesó desde el móvil de América, antes de firmar la libreta de familia.

La actriz y su pareja firmaron el acta de matrimonio frente a familiares y amigos Crédito: Gerardo Viercovich

Ante la mirada atenta de su futuro esposo, agregó: "Gracias por estar chicos, fue primicia absoluta de Intrusos. Me sentí tan a gusto cuando fui a visitarlos que se me escapó, porque con Eduardo habíamos quedado en no decir nada". Enseguida, su compañero de vida la interrumpió y, entre risas, aclaró: "Quedamos en no decir nada y lo dijo en uno de los programas más vistos de la televisión".

Tras intercambiar varios chistes con Jorge Rial sobre estos 27 años de relación, Eduardo bromeó: "Me tiene c... desde que la conocí, siempre fue así". Sin embargo, y ante el llamado del juez, su futura mujer lo interrumpió. "Nos vamos a cuidar porque no queremos tener más chicos. Chau, nos llaman", disparó con mucha gracia.

Tras 27 años de noviazgo, Graciela Pal y Eduardo sellaron su unión este mediodía Crédito: Gerardo Viercovich

Con sus hijas Manuela (hija de Graciela) y Verónica (hija de Eduardo) como testigos, la pareja dio el sí frente a la mirada de sus familiares y amigos más cercanos. Entre los invitados famosos estuvieron los actores Mario Pasik y Daniel Fanego.

Graciela Pal junto a su hija, Manuela, y su nieta, Amparo Crédito: Gerardo Viercovich