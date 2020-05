Crédito: Instagram

En la última emisión de P.H. (Podemos Hablar) , Fredy Villarreal contó un hecho que hasta el momento no había salido de su círculo íntimo: el día que casi se pelea a las trompadas con Gerardo Sofovich.

A lo largo de los años, la relación entre el actor y el productor tuvo altos y bajos. Gerardo fue quién lo convocó a él, a Pachu Peña y a Pablo Granados para una nueva versión de La peluquería de Don Mateo, cuando el terceto acababa de abandonar ShowMatch .

Conocido por su temperamento, en un estudio con Sofovich a cargo no volaba ni una mosca, el aire se cortaba con tijera y, en muchos casos, era bastante difícil hacer reír. Ya harto, un día Fredy le dijo todo esto en la cara a su jefe y casi terminan a los golpes. Tuvo que interceder Gustavo, el hijo del productor, para llevar calma.

No quedó nada bien la cosa entre ellos. Con Pablo, Pachu y Fredy independizados en el efímero No hay 2 sin 3 sucedió otro encontronazo. Una imitación de Sofovich en la que no paraba de fumar (un hábito que tenía pero nunca mostraba en cámara) lo enfureció nuevamente. Pocos años antes de la muerte de Gerardo, los dos hombres finalmente se reconciliaron.

Invitado a la entrevista de Bendita , y ante la alusión al tema, Fredy resumió una vez más esta anécdota que días antes había contado en el programa de Andy Kusnetzoff, pero en su necesidad de minimizarla reveló un nuevo enfrentamiento, esta vez con Marcelo Tinelli.

"Tengo la mejor onda con Gus, con toda la familia, y con Gerardo. Si hasta casi me agarro a las trompadas con Tinelli también", aclaró el comediante, y antes de que nadie le preguntara continuó: "Te la cuento rápido, partido de fútbol en Uruguay, casi nos vamos a las manos. Nos tienen que separar. Vuelvo al hotel, subo al décimo piso y no me anda la tarjeta de la puerta. Cuando bajo, en el quinto sube Marcelo. Es decir, de casi agarrarnos a las trompadas nos encontramos solos en el ascensor. Nos miramos, nos reímos, nos abrazamos y todo terminó".