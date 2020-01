Divina comida: el violento incidente de Sol Pérez en topless y a las piñas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 01:04

Penúltima noche del primer grupo de Divina comida. Y con el correr de los encuentros, los ánimos se fueron relajando y comenzó a aflorar la verdadera personalidad de los cinco famosos, esa faceta menos glamorosa pero más humana.

"Vamos noche a noche adquiriendo más confianza, nos vamos llevando mejor, nos estamos conociendo más, y eso nos permite emocionarnos y disfrutar más de cada uno de nosotros", reflexionó Guillermo Coppola a la hora de resumir el cuarto encuentro con Fede Bal, Sol Pérez, Lizy Tagliani y Georgina Barbarossa.

Con un menú de comida judía, y en el departamento de Carmen Barbieri, los cinco famosos comenzaron a contar experiencias cotidianas que, de una manera u otra, los afectaron. Lizy explicó cómo detectó una infidelidad por una llamada telefónica, y el anfitrión habló de la contra de tener padres tan famosos. Pero la más fuerte fue la que protagonizó Sol Pérez: "Estábamos con mi hermano en un lugar de comidas rápidas y veo cómo al conductor de atrás le empiezan a patear el auto. Yo me bajé, no era mi auto pero no me importaba, a veces soy como muy justiciera".

Era la época en que la modelo dedicaba sus fines de semana a "hacer presencia" en boliches, y todavía no gozaba de la fama que tiene hoy. De otro modo, la cosa hubiera terminado con autógrafos y selfies. Pero no, la situación se puso violenta: "Les grito: 'Ey, qué pasa'. Y de repente, piñas. Estaba mi hermano, un amigo de él, y yo con top, shortcito y descalza. Eran diez contra nosotros tres. Yo no pego nunca, pero dije: 'No voy a dejar que a mi hermano lo emboquen".

Mientras los dos grupos se iban a las manos, Sol empezó a tratar de separarlos. "El tema es que el top se me había caído y me quedé en tetas en el estacionamiento del local. Yo soy amor y paz, pero llegás a tocar a cualquiera de mis hermanos y te arranco la cabeza. Así que a uno lo agarré del cuello y lo empujé; eso sí, siempre en tetas". La situación terminó antes que del local llamaran a la policía.

La anécdota de la vedette contagió a Lizy, que también explicó: "Yo igual, no pienso y soy el Látigo Coggi. Si voy a hablar, es para tragarme todo. Sino cortito, porque donde pegaste última, cag.", aunque enseguida se justificó para no dar un mensaje violento: "Yo recibía mucho tipo de agresiones, y había aprendido que si no era a las piñas no podía sobrevivir".

El anfitrión resumió: "Nadie de nosotros avala la violencia, pero te tenés que imponer cuando faltan el respeto, sentís que hay que accionar".

Guillermo Coppola cerró con una historia que, como no podía ser de otra manera, tuvo a Diego Maradona como protagonista. "Estábamos en Italia. Una noche en un boliche había una piba que me encantaba. Y en un momento veo que se había cortado el pie con el vidrio de una copa. Dije: 'esta es la mía'. Me tiré como un vampiro, agarré una servilletita y se la puse en la herida. En eso viene uno de atrás y me dice: ' Che, cosa fai, figlio di p...'. Y de atrás veo que viene volando Diego para enfrentarlo gritando: 'Al viejo, no'. ¡El viejo era yo! Fue una pelea muy graciosa".