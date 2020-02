Divina comida: el malestar de Barbie Vélez ante las bromas de Tamara Pettinato

Los protagonistas de la semana en Divina comida Crédito: Prensa

Comienza una nueva semana en Divina comida, y como es regla, el quinteto de comensales cambia por completo. A lo largo de los próximos cinco días, el elenco de famosos estará integrado por Mariana Genesio, José "Pepe" Chatruc, Tamara Pettinato, Barbie Vélez y el diseñador Santiago Artemis. Y la primera anfitriona de la ronda fue la actriz de Pequeña Victoria.

Mientras preparaba todo para recibir a sus invitados, Genesio confesó sobre sus compañeros: "Personalmente nunca compartimos un momento íntimo como comer, no estoy muy acostumbrada a recibir gente", y luego reconoció: "Estoy un poco peleada con la cocina. Cuando empecé como actriz, empecé a llamar mucho al delivery". El particular menú elegido por la dueña de casa fue como entrada Portobello con Roque, el plato principal fue Un currito en la granja y de postre Que sufra, que sufra esa banana.

Poco a poco llegaron todos los invitados y pronto le preguntaron sobre sus anécdotas en Hollywood. Al haber estado en pareja varios años con el guionista Nicolás Giacobone, que trabajó en la meca del cine y hasta ganó un Oscar, la actriz tuvo la posibilidad de conocer a numerosas estrellas internacionales. " Estaba en la mesa con Leonardo Di Caprio", contó Genesio al recordar el momento en el que conoció al protagonista de Titanic, y prosiguió: "Yo soy la primera en sentarme, y mientras comía lo miraba. Él hizo contacto visual conmigo dos veces. Pero después no me miró más porque debe haber pensado: "esta loca se me tira encima".

Cuando tomaban un trago, Mariana la sorprendió a Barbie al decirle que ellas compartían un hombre. La joven actriz la miró sorprendida, y Genesio aclaró que hablaba del estilista Cristian Rey. Muy tentada, Tamara comentó en ese instante: "Era un golazo si tirabas un Fede Bal".

En ese momento surgió un tema que se convirtió en eje de la cena, y es la relación amorosa de Barbie. Ella está en pareja desde hace varios años con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera pareja de Nazarena Vélez y que se quitó la vida en 2014. Por ese motivo, le preguntaron si técnicamente ella estaba de novia con su hermanastro, algo que debió negar numerosas veces. Un poco divertido aunque también algo mareado, Chatruc dijo: "Tengo que entender más esa relación", mientras Tamara no dejaba de insistirle con que su novio era una especie de hermano o primo.

Las constantes observaciones de Pettinato sobre el noviazgo de Barbie generó en la joven un evidente malestar, al punto de contestarle: "¡mirá que me voy a meter con vos!". Todos los presentes notaron la tensión entre Barbie y Tamara, un clima enrarecido que según pudo apreciarse en esta emisión de lunes tendrá varios episodios más en los días que restan de la semana.