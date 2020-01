Divina comida: Vicky Xipolitakis confundió el Papamóvil con el Batimóvil

Vicky Xipolitakis. Crédito: Instagram.

Segundo día de la tercera semana de Divina comida, esta vez, con Pichu Straneo como anfitrión. En casa prestada y sin demasiado virtuosismo culinario, el cómico uruguayo recibió a sus compañeros con un menú simple, que disfrazó con una pátina de orgullo charrúa. El clásico oriental "Medio y medio" como aperitivo, una sopa de entrada (criticada por ser una opción más invernal que veraniega), fideos con salchicha y huevo frito y flan mixto. Un trío que Victoria Xipolitakis calificó de "malísimo".

Y hablando de la vedette, luego de un primer programa donde jugó de local a pura excentricidad, Vicky volvió a ser el centro de la noche de entrada nomás. Cuando todavía no habían pasado a la mesa, y a partir de una pregunta de Gerardo Rozín sobre fanatismo, la "griega" se apuró a contestar: "Soy fanática del papa Francisco, me encanta. Una vez fui a Uruguay porque necesitaba verlo. Hice todo, moví cielo y montañas (en realidad, sería "cielo y tierra"), llegó a Uruguay y me acuerdo que el Papa pasa con el Batimóvil".

Vicky y su selfie con el Papa Francisco. Crédito: Twitter

Carcajadas del grupo, y la rubia siguió la historia sin inmutarse: "Y justo cuando está pasando yo solo quería que me mire a los ojos. Podés creer que me dio la espalda. Entonces me fui a Roma, porque no podía ser, y lo quería ver. Me vestí bien porque siempre me criticaban, me pusieron detrás del corralito y el Papa me dio la mano y nos sacamos una selfie. Se me puso la piel de gallina y ahí dije: 'Lo conseguí'. Es como una energía que se te sale el corazón".

El destino quiso volver a unirla con Francisco, ya que ella y su hermana Stefanía aparecen en los créditos de la película Los dos Papas, que puede verse en Netflix. Luego, durante la cena, Rozín preguntó por actitudes de "pajueranos", y ella lo confundió con una connotación sexual.

Más allá de que la anécdota con el Papa en realidad sucedió en Paraguay y no en Uruguay como contó la mediática, lo certero fue el análisis posterior de Fabián "Poroto" Cubero: "Tira frases raras, tiene esa faciidad de mezclar las cosas, que yo creo que ni ella misma se da cuenta de lo que está diciendo".