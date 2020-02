El chat que reveló la enemiga en común entre Sergio Lapegüe y Yanina Latorre

El periodista fue integrado al chat de Los ángeles de la mañana y de allí surgió una sorprendente confesión Crédito: Instagram

6 de febrero de 2020 • 19:40

El pase entre Ángel de Brito y Sergio Lapegüe ya es un clásico de las mañanas de eltrece. El conductor de Los ángeles de la mañana siempre se despide de su ciclo de espectáculos con un ida y vuelta distendido con el periodista del noticiero y, como consecuencia de esos intercambios, Lapegüe fue integrado al chat de LAM junto a las denominadas "angelitas", las panelistas del programa de chimentos.

Sin embargo, lo llamativo fue lo que el propio jurado de ShowMatch compartió en sus historias de Instagram: una charla entre Yanina Latorre y Lapegüe que reveló que ambos tienen una enemiga en común.

Todo comenzó cuando Latorre le hizo un reclamo, luego de que Lourdes Sánchez le manifestara al periodista que quería que fuera su partenaire en el "Bailando 2020" y Lapegüe le diera el visto bueno. En esa parte de la conversación, Latorre se "quejó" con un reproche. "Sergio, dijiste que me preferías a mí y ahora querés bailar con la correntina", le expresó Yanina. "También con vos quiero, pero no sé si te puedo levantar, soy pequeño", bromeó el periodista.

"Maru nos une", la frase de la polémica Crédito: Instagram Angel de Brito

Acto seguido, Yanina se mostró "enojada" y el conductor, para calmar las aguas, le dijo la curiosa frase "Maru nos une". ¿El contexto? Ambos tuvieron episodios conflictivos con la cocinera Maru Botana. Así como Lapegüe declaró que no se sintió cómodo siendo coconductor del ciclo de eltrece Sábado en casa con Botana, en 2013, Latorre detalló en más de una oportunidad los motivos por los cuales no tuvo una buena relación con ella en la facultad.

"Nos conocemos desde muy chicas, hemos ido a la facultad juntas, soy una caja de sorpresas. Ella se hace la boba, pero cuando teníamos 18,19 años, me arruinó un año de facultad, me dejó sin amigos básicamente", relató la penlista en 2014. "Tuvo un problema de competencia conmigo porque era una chica gordita, hizo una dieta y adelgazó, cosas de los 18 años, que una es gorda y la otra es flaca. No sé si me envidiaba, yo le molestaba. Un día discutió conmigo y luego se dedicó a hacer que todo nuestro grupo de amigos en común me dejara de hablar", recordó Yanina.