Una nueva semana del Bailando 2023 llega a su final y durante la noche del viernes, Alexis “Cone” Quiroga se presentó en la pista. El ex participante de Gran Hermano, llegó al escenario y compartió un divertido momento con Marcelo Tinelli.

Acompañado de la bailarina Martina Peña, con quien se rumorea que tiene una relación que va más allá de la pista, el Cone saludó al conductor y presentó una coreo que incluyó un divertido guiño a su polémica con los mails destinados a Coti Romero. Y al momento de la devolución, el jurado se mostró muy contento con el número propuesto por ese equipo.

Como es habitual, el responsable de inaugurar el puntaje fue Ángel de Brito, que destacó: “El Conejo se despertó, bienvenido a la pista. Hoy subieron, Cone te vi muy bien, muy relajado. Martina es una bailarina excelente, fue fresco, no lo vi forzado. Se ve una pareja que está bailando e interpretando lo que sienten” (voto secreto). A su turno, Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios, y subrayó: “Me gustó mucho la coreo. Muy bien el truco, impecable, la agarró perfecto, todo muy suave. Me gustó mucho, pero voy a bajar unos puntitos porque no me gustó la pantalla” (8).

En ese momento, Tinelli quiso profundizar en la relación entre Quiroga y su bailarina, y dijo: “Hay química entre los dos. Hay muchas chicas que se han enamorado acá en el Bailando. A usted lo veo como en una etapa que va in crescendo, no digo es amor. Hay una cercanía mayor”. Ambos confesaron estar solos y Alexis dijo que estaba disfrutando la soltería. Por ese motivo, Tinelli quiso ver su celulaR, el joven se mostró poco convencido y se justificó: “Tengo conversaciones con amigos que no puedo mostrar”. Entonces el conductor le aseguró que no iba a comentar nada de lo que viera, pero cuando iba a desbloquear la pantalla, el Cone se lo arrebató en un instante y entre risas, Tinelli exclamó: “Casi me arranca la mano”.

Continuando con la puntuación, Moria Casán observó: “Es una pareja que está reforzando su identidad. Se ve la buena química entre ustedes, el Cone va evolucionando. Es un relajado y a Martu la veo más feliz, como que recibiste algo que te hizo florecer” (7). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Me gustó que incorporaron los mails que se mandaban, que lo hayan podido trabajar en comedia. Corrió el tiempo y lo pudieron capitalizar. Lo que me gusta del Cone es que se lo toma en serio el laburo, laburás, y ese es un buen camino. Algún tiroteo hubo ahí, les sienta bien chicos. Apuesto a esta pareja” (6).

El mail de la discordia

A finales de octubre, el Cone y su ex pareja, Coti Romero, compartieron un momento muy tenso en el Bailando 2023. Coti, que forma parte de la cabina streaming y ve todas las coreos, protagonizó un momento muy tenso con la bailarina y le dijo a Martu: “Tuviste muchas malas actitudes cuando estaba con él, que me lo contó todo”. Por su parte, Martina respondió: “Yo con él fui generando confianza a lo largo del tiempo, no sabía si estaba o no con vos. Yo jamás hice nada fuera de lugar”. Pero Romero, concluyó: “Él me terminó defraudando y me contó cosas que yo no le haría a otra mujer”.

Más adelante, Romero reveló que Quiroga le mandó un mail diciéndole que la amaba y la extrañaba y detalló: “Te voy a tener que mandar una carta documento Alexis. Quiero que entiendas de una vez. A mí me hace re mal. Nadie sabe todo lo que sos Alexis, estoy cansada de eso, te lo dijo mi mamá”. En ese momento, hubo preocupación porque Coti se alejó de la mesa del streaming y se la podía observar agachada, de espaldas a la cámara, y muy angustiada. Cris Vanadía, conductor del streaming, explicó qué sucedía: “La está pasando mal y le hizo mal el comentario de que él sigue enamorado. Ahí explotó Coti y decidió retirarse”.

Sobre el final de esa velada, Coti tomó nuevamente el micrófono y, con los ojos vidriosos, le pidió una vez más al Cone que no volviera a escribirle. Luego sentenció: “No es acoso, pero roza”. Por su parte, Alexis confesó: “Se lo he dicho muchas veces. Le pido disculpas de corazón, me está costando muchísimo soltar. En treinta años es la primera vez que me pasa algo así, fue un impulso de corazón, pido disculpas”.

