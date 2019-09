Wanda Nara habló en Morfi, todos a la mesa de su deseo de volver al país y de cómo será su vida de ahora en más, con Mauro Icardi jugando en París Crédito: Instagram

"Me gustaría que algún día juegue en Boca", lanzó Wanda Nara en Morfi, todos a la mesa, al momento de hablar sobre el destino futbolístico de su marido, Mauro Icardi. En una comunicación telefónica desde Italia, la botinera redobló la apuesta, haciendo uso de toda su picardía: "Imagino qué puede sentir un jugador en esa cancha. Siendo de River, no pondría piedras en el camino. Para mí hubiese sido una súper oportunidad de vivir este embarazo con mi hermana [Zaira, conductora del programa de Telefe espera a su segundo hijo para febrero]. Me encantaría volver a mi país".

Zaira, entonces, le dijo que alguien muy cercano a Boca le había pedido el teléfono de Wanda. "Nunca llegó una propuesta seria de Boca", señaló la rubia, que oficia de representante del jugador rosarino. En tal sentido, dio detalles sobre la negociación con el Paris Saint Germain, club francés al que se sumó recientemente Mauro Icardi. "Si esperé hasta último momento es porque tenía un as en la manga. Sé que decían que se quedaba sin club. No lo sabía nadie porque tengo una hermana chimentera que puede contarlo", chicaneó a Zaira. "Ni siquiera lo sabían los chicos. Mauro ya se fue a París. Se armó una valijita, se fue y me dejó con todo. Los chicos están yendo al colegio en Italia así que vamos a vivir entre Milán y París, yendo y viniendo", aclaró.

Luego de resaltar su don para la negociación, Zaira le preguntó a su hermana si le gustaría representar a otros futbolistas. "Es que no podría porque Mauro es muy intenso. Son muchas cosas por ahora. Me ofrecieron otros jugadores, los maridos de amigas. El que me conoce sabe que no busco un interés comercial propio. Lo hago por el amor que tengo por Mauro. De las opciones que teníamos, ir al PSG era la peor para mí porque tengo que ir y venir con los chicos. Pero pensé en él. Había muchos equipos importantes de Italia que lo querían y hubiese sido más cómodo", resaltó Wanda.

Además, habló sobre la foto de Instagram que muestra a su ex, Maxi López, con Neymar, jugador del PSG y flamante compañero de Icardi. "Subieron la foto el mismo día que se sumaba Mauro al plantel. Es una foto vintage, no es actual. Quiero pensar que fue casualidad, porque todos los jugadores se conocen con todo", recalcó.