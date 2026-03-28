Escándalo en el tren bala: la actitud de Wanda Nara y Martín Migueles que indignó a los japoneses

Luego de haber finalizado las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo que culminó el 20 de marzo y dio como ganador a Ian Lucas, Wanda Nara se embarcó en una nueva aventura, pero de la mano de Martín Migueles, con quien selló su reconciliación el último día de los enamorados en una velada romántica en Mar del Plata. A poco más de un mes de estar en la costa atlántica, la mediática y su novio disfrutan de unas excéntricas vacaciones en diversas partes del mundo, incluido Japón; pero no todo salió como lo esperaban.

Wanda Nara en el santuario Fushimi Inari-taisha, Kioto (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En las últimas horas, un ciudadano japonés expuso a la conductora y al empresario por “mala conducta” durante un viaje en el tren bala. “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’”, escribió en X junto a una imagen, la cual fue capturada en el interior de un exclusivo vagón del Shinkansen (el famoso tren japonés).

En la fotografía se puede observar un comportamiento que rompe con todas las normas de etiqueta del transporte nipón: en primer plano, se la ve a Wanda completamente reclinada, con sus zapatillas deportivas apoyadas directamente sobre el respaldo del asiento delantero. A su lado, Martín Migueles adopta una postura similar, recostado sobre las butacas y con los pies en alto mientras utiliza su teléfono celular.

El ciudadano japonés denunció a la mediática en su cuenta de X (Foto: Captura/2020reborn)

El posteo no tardó en viralizarse y en recibir comentarios de indignación, especialmente de viajeros frecuentes que remarcaron la importancia del silencio y la higiene en el país asiático. “Es una argentina escandalosa y vulgar. En su país la conocen por polémica, nunca estudió, escandalosa, una maleducada, la cara no es la real, utiliza puro Photoshop”; “Se sacó fotos en primera del tren, pero aparecieron fotos levantando patas en turista, jaja. Todo es mentira en ella”; “Qué vulgar aparentar algo que no sos” y “Me impresiona que hayas podido soportarlo. Quizás sea una diferencia cultural”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios locales.

Algunos de los comentarios en contra de Wanda Nara y Martín Migueles por su comportamiento en el tren bala (Foto: Captura X/2020born)

En Japón, el concepto de “Meiwaku” (no molestar al prójimo) es ley, y apoyar el calzado donde otros apoyan la cabeza es considerado una ofensa grave. Sin embargo, ni la conductora ni el empresario se pronunciaron al respecto en sus redes sociales, donde compartieron más postales de su viaje.

El repudio llegó después de que días atrás, la empresaria de cosméticos mostrara a sus 17.6 millones de seguidores en Instagram su “sueño cumplido”: viajar en el exclusivo Hello Kitty Shinkansen. Se trata de un tren bala totalmente intervenido con la estética de la famosa gatita de Sanrio, que une las ciudades de Osaka y Fukuoka.

Wanda Nara conoció el exclusivo Hello Kitty Shinkansen (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Wanda se mostró fascinada al recorrer los vagones decorados íntegramente en tonos rosas y blancos, posar en el Hello! Plaza —un coche especial dedicado a productos regionales— y disfrutó del vagón Kawaii! Room, un espacio único donde no existen los asientos convencionales, sino áreas de juego y sets de fotografía.

Wanda se mostró fascinada al recorrer los vagones decorados íntegramente en tonos rosas y blancos (Foto: Instagram/@wanda_nara)

La pasión de Wanda por Hello Kitty no es algo pasajero. La mediática se declara fanática desde hace años, ya que colecciona desde exclusivos accesorios y valijas hasta detalles personalizados en las fiestas de sus hijas. Incluso llevó su obsesión a sus uñas, con nail art temático que siempre presume en sus redes sociales.