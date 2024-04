El escandaloso cruce entre Mirtha Legrand y Silvana Suárez que provocó que la exmodelo abandonara la mesa a los gritos

Escuchar

Desde hace 56 temporadas, la mesa de Mirtha Legrand se convirtió en el espacio televisivo donde puede pasar de todo. Allí la diva de los almuerzos le preguntó a Flavia Palmiero si el anillo que llevaba puesto lo había comprado con honra, le insinuó al matrimonio Kirchner a días de asumir la presidencia, que se venía el zurdaje y les dijo a Fátima Florez y a Javier Milei que eran “raros” como pareja.

A lo largo de la historia, Almorzando con Mirtha Legrand fue el escenario donde pasaron presidentes, figuras nacionales e internacionales, deportistas y mediáticos. La ‘mesaza’ también fue protagonista de varias polémicas: una de las más recordadas fue el enfrentamiento que tuvo la conductora con Silvana Suárez.

En 1999, en la pantalla de América, por primera vez un invitado se levantó y se fue, en pleno vivo, de la mesa de Mirtha. En tiempos donde la televisión era mucho más correcta y los escándalos solo se veían en los programas de chimentos, Silvana Suárez protagonizó uno de los episodios que quedó grabado para siempre en la historia del ciclo.

En aquel almuerzo estaban invitados la periodista Lana Moltalbán, el actor Esteban Prol, la historiadora María Cristina Bianchetti, el doctor Daniel Stamboulián y la ex Miss Universo. Por aquel entonces, Suárez estaba de recorrida mediática hablando de su conflictivo divorcio de Julio Ramos, director del diario Ámbito Financiero.

En la 'mesaza', Silvana Suárez se incomodó ante la interrogación de Mirtha Legrand; fue la primera invitada en abandonar el programa en vivo

En un largo bloque en el que Suárez dio detalles escandalosos de su relación con Ramos, cuando la Chiqui le preguntó si era verdad que el exmarido había entrado con un revolver a su casa, ella respondió: “Sí, no es la primera vez. Ya hay otra denuncia hecha, porque entró cuando no le correspondía venir. Quiero aclarar que no hay sentencia que diga que compartimos la tenencia de los chicos, esto recién empieza”.

El contexto

Silvana Suárez, se con casó Julio Ramos en 1988, juntos tuvieron dos hijos, Augusto y Julia. El matrimonio se separó en 1999, con denuncias de maltrato de por medio y acusaciones por parte de él, de infidelidad. Lo que en principio comenzó como un litigio de partes con ribetes mediáticos escaló a tal punto que se lo pudo ver al director de Ámbito Financiero dispararle al custodio de su exmujer en un confuso episodio, según él en defensa propia, frente a los dos hijos de la pareja, que presenciaron la escena desde el cuarto de su mansión. Él tenía sospechas que ella lo engañaba, tras obtener fotografías y videos producto de un seguimiento que le mandó a hacer. Todos terminaron en la comisaria pero el episodio quedó en la nada. Lo que había de fondo era una enorme pelea por los millonarios bienes de ambos, el terreno donde estaba establecido el diario y otras empresas.

Silvana Suárez, cuando se coronó como Miss Universo, en Londres, en 1978

En aquel entonces y a la espera de una sentencia de divorcio, el empresario ocupaba la vivienda junto a sus hijos de jueves a domingo, mientras que la ex Miss Universo lo hacía el resto de la semana. “Esto no es La guerra de los Roses, en la película eran los dos que se tiraban, acá no. Yo estoy defendiéndome, de todas las cosas que me está haciendo y, por ende, a mis hijos que son testigos”, confesó la modelo en la mesa de Mirtha.

Hasta ese momento, todo transcurría con total normalidad como cualquier otro programa, pero el conflicto estalló durante el corte, cuando Legrand le cuestionó a Silvana Suárez el nivel de exposición mediática que tenía temas tan íntimos. La invitada no tomó para nada bien los dichos de la conductora y el cruce continuó al aire, a la vuelta de los comerciales, en tono pocas veces visto en la ‘mesaza’.

“Vos estás usufructuando esa posibilidad. Vos me decís que no tengo que ventilar mi vida privada. Yo no tengo otra opción. ¿Para qué me invitás entonces a tu programa?”, le preguntó Silvana. “Porque al público le interesa saberlo”, respondió Mirtha, mientras se veía la incomodidad en la cara del resto de los comensales.

“Vos usufructuás el consejo que me estás dando, Mirtha, perdoname”, insistió Suárez, a lo que Legrand contestó: “Si yo te invito, estás en tu derecho de decir: ‘No voy porque no me gusta ventilar mis cosas privadas, públicamente’”. Molesta por la situación, la ex reina de la belleza se paró intempestivamente de la mesa diciendo “Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa. Porque vos sí me invitás para usarme” . “Te molestó que te dijera que no fueras a los programas de televisión”, retrucó la Chiqui. “Vos no podés usarme a mí y retarme. Discúlpeme el público”, le recriminó la invitada y frente a estos dichos la diva de los almuerzos le aclaró: “ ¡Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez! ”. “Hoy sí”, contestó la modelo e inmediatamente se dio vuelta y abandonó el estudio.

Arrepentida

Tras la muerte de Suárez, en 2022, Mirtha recordó muy angustiada aquel episodio en su ciclo: “En todos los programas salió esa escena de la que estoy tan arrepentida y es cuando se levantó de la mesa. Después nunca más la vi. Fue la única persona que se retiró de esa manera. Pasaron los años y cada vez me dio más tristeza haberlo hecho”.

Silvana Suárez en una imagen de 2022, poco antes de su fallecimiento Gentileza Silvana Suárez - Archivo

Lo que hoy sería tema de debate para toda la televisión, en aquel entonces fue un episodio más de la guerra mediática que llevaba adelante la familia Ramos, que incluía denuncias cruzadas y filmaciones y fotografías con las que ambos se perseguían mutuamente. Aquella mancha dentro de la historia del ciclo, hoy se convirtió en un video que tiene millones de reproducciones en Youtube y Tik Tok, porque cualquier batalla resulta atractiva, aunque más no fuera la de unos “Roses” locales.

