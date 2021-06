El incómodo momento de La Chepi en el programa de Florencia Peña: chicanas y cruce en vivo con su novio

Daniela Viaggiamari, más conocida como “La Chepi” estuvo como invitada en Flor de equipo (Telefe), y el clima de tensión quedó en evidencia durante toda la entrevista. La influencer vivió incómodos momentos: Florencia Peña se confundió su nombre en varias ocasiones, hubo un inesperado corte de luz en vivo y la mala racha culminó con un desopilante móvil sorpresa donde intercambió reclamos con su novio.

Desde el comienzo la suerte no estuvo del lado de la exparticipante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. La conductora la presentó como “La Chipi”, confundida con el apodo de la esposa de Dady Brieva, Marianela Anchipi. En un intento por tomarse con humor la equivocación de Peña, la influencer le respondió: “Sí, decime Florencio”, cambiándole el nombre a la actriz.

Daniela "La Chepi" vivió un incómodo momento en Flor de equipo: cruce con su novio y reclamos en vivo - Fuente: Telefe

En otro momento de la charla la invitada confesó que desde que llegó sintió frío por la baja temperatura que había en el estudio televisivo, y a los pocos minutos se apagaron las luces abruptamente: “Lo único que faltaba, un corte de luz en vivo”, bromearon en el programa. Pero los momentos incómodos no culminaron, y en el bloque siguiente revelaron que tenían un móvil sorpresa con Javier Cordone, el novio de Dani La Chepi.

El tenso móvil en vivo de La Chepi y su novio

La influencer ya había dado a conocer su historia de amor con el chofer de un camión recolector de basura que conquistó su corazón durante la cuarentena. Una vez que apareció en cámara su pareja, se sinceró: “Preguntale qué onda su vida, que no nos vemos hace quince días”.

Dani La Chepi junto a su novio y su hija Isabella

El novio de la exconcursante le respondió con otro reclamo: “No nos vemos nunca, es complicado todo esto, hay que seguir este ritmo, si no es MasterChef, es no sé que chef, y de acá a otra nota, y así”. Lejos de poner paños fríos a la situación, la conductora ahondó más en la discordia: “¿Qué querés decirle a la Chepi, qué le querés reclamar?”.

“Le quiero reclamar un poquito de cariño, que nos estaría haciendo falta”, confesó el recolector. Mientras tanto, la invitada no podía ocultar su asombro por los dichos de su pareja en plena entrevista de televisión. Después de reconocer que están teniendo algunos inconvenientes en su relación, la influencer aclaró que se trata de conflictos con sus relaciones pasadas: “Me hago cargo de mis temas con mi ex, ya lo vamos a resolver, ojalá”.

LA NACION