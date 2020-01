El muro infernal: luego de tres años, Marley le cumplió el sueño a Nai Awada

A tres años de su fallida juntada con sus fans, Nai Awada tuvo su revancha en El Muro Infernal

28 de enero de 2020 • 23:36

Aunque sucedió en 2017 se convirtió en un estigma en la carrera de Nai Awada. Programa al que va se lo traen a colación, y hasta su padre, Alejandro, llegó a decir hace unos días en Cortá por Lozano que aquello "fue un desastre". A pesar de que El muro infernal no se trata de entrevistas si no de un certamen, el tema apareció de mano de Kevsho.

El actor y youtuber, que siempre incorpora alguna rutina para los invitados, tiró la primera piedra: "Una participante que tuvo un episodio muy particular con la redes sociales, que tuvo que ver con una juntada". Ahí la actriz y bailarina se vio venir el resto y una vez más quiso que la tierra la tragara.

El episodio sucedió en mayo de 2017 cuando la incipiente famosa, confiada por su manejo de Instagram, decidió convocar a todos sus fans al Planetario para pasar una tarde juntos. No fue nadie. "No me van a mostrar eso -le dijo a Marley-. Me quieren c. la carrera, me tiran al agua, me muestran lo del Planetario". Luego de ver el decepcionante video de aquel momento, Nai contó más detalles: "Había llevado sándwiches de miga. Además le decía a la amiga que estaba conmigo, 'demos la vuelta porque estoy segura de que debe haber gente, lo que pasa es que no los vemos'. No sé qué tenía en la cabeza, no vino nadie porque no tenía fans".

Como decía Berugo Carámbula en Atrévase a soñar, "los sueños sueños son, pero aquí se hacen en realidad", y con una foto del Planetario en la pantalla gigante de atrás, toda la tribuna bajó de sus butacas para copar el centro del estudio y que Nai tuviera su foto entre la multitud. Tres años después, gracias a El muro infernal, Awada experimentó la felicidad de verse rodeada de admiradores. Por primera vez.