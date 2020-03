El muro infernal: Rodrigo Noya volvió a la época de Agrandadytos

Rodrigo Noya vovlvió por un rato a su infancia. Crédito: Instagram.

17 de marzo de 2020 • 01:06

Duelo de millenials en El muro infernal . La semana abrió con una competencia a todo o nada entre los actores Rodrigo Noya y Stéfano "Yeyo" de Gregorio . El primero es un viejo conocido de los televidentes desde su paso -hace algo más de veinte años- por Agrandadytos y, más tarde, su sostenida trayectoria en televisión en programas como Hermanos y detectives , Los únicos y -más acá en el tiempo- El marginal 2. También estuvo en el teatro, en Atrapados en el museo . Yeyo, por su parte, se hizo conocido junto a Cris Morena en Chiquititas y Casi ángeles , para luego reaparecer en Polémica en el bar y hoy estar abocado a los e-sports.

No es la primera vez que los chicos se cruzan. Los dos debutaron cinematográficamente en la película Valentín , de Alejandro Agresti, aunque Rodrigo como protagonista y Yeyo como secundario. Anoche en El Muro Infernal , la camaradería entre ambos no los eximió de constantes chicanas cada vez que uno de ellos o algunos integrantes de su equipo se enfrentaba a la sucesión de desafíos.

Rodrigo fue más diestro a la hora de imitar las formas de los muros, cuestión que quedó en evidencia cuando apareció el youtuber Kevsho, con uno de sus habituales juegos para los invitados. Esta vez el reto fue a través del filtro de la red social Snapchat que convierte a la persona en un bebé.

Marley se sometió a la prueba imaginándose un parecido con Mirko. Nada que ver. A la hora de la verdad la imagen del celular mostró a un rubio cachetón de aspecto infantil. El conductor no pudo disimular su desilusión, al mismo tiempo que reconoció que no era tan parecido a su imagen de niño. "Medio gordo salí, de chiquito era más flaco. Me hizo mucho cachete, quedé redondito, redondito", dijo.

En cambio, cuando fue el turno de Rodrigo, lo que devolvió la pantalla fue un calco de aquel nene que deslumbró a la gente junto a su hermana a los seis años. "Lo hizo igual a como era de chiquito -coincidieron Marley y el resto del estudio-. Excelente el filtro ese. Después decime cuál es porque se lo quiero hacer a Mirko".