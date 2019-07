Crédito: Archivo

5 de julio de 2019 • 20:41

El distanciamiento entre Pampita Ardohain y Mariano Balcarce fue el tema del día en todos los programas dedicados al mundo del espectáculo. Como no podía ser de otra manera, en Nosotros a la Mañana también se refirieron a esta imprevista ruptura y Nicole Neumann no pudo evitar hacer un pícaro comentario sobre su colega, con quién tiene una conocida e interminable rivalidad.

Después de que pasaran el informe correspondiente al distanciamiento, el Pollo Álvarez elogió la forma en que la jurado del "Súper Bailando" se maneja con la prensa. "Lo bueno que tiene Carolina es que siempre, pero siempre, te habla y te saca dudas", expresó.

Fue allí cuando Neumann se metió en la charla. "De a ratos, siempre pero siempre tampoco", dijo. En ese momento, sus compañeros del programa le pidieron que por favor profundice un poco al respecto.

"Cuenta cuando quiere, no siempre", siguió la blonda. "Lo que pasa es que las separaciones hay que aclararlas porque después son un bajón. Te separaste, después ven al otro con otra mujer y dicen 'los cuernos'. Entonces es mejor decir 'yo no estoy más'. Yo no hablo de errores de ella, sólo que él dijo 'ella siempre dice', y yo digo que no siempre lo hace".

Las modelos mantienen una rivalidad desde los 90, cuando compartían las pasarelas. Los años fueron pasando y esta herida, al parecer, nunca está lista para cerrarse. Aunque hubo algunos intentos en tiempos en que ambas trabajaban en ShowMatch, y más tarde surgió la posibilidad de que se invitaran mutuamente a los ciclos que conducían en KZO, las cosas no terminaron bien entre ellas.